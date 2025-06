Maloletni ubica koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu ubio radnika obezbeđenja "kog je video kao pretnju", a potom još devetoro vršnjaka, po zakonu nije krivično odgovoran, a prema zaključcima sudskih veštaka, on je jasno znao da neće snositi krivičnu odgovornost.

- Rekao je da tiho govori zato što ga je jedan od policajaca pitao da mu sve ispriča, a dečak ubica je i tu gledao da zaštiti sebe. Policijskog službenika je prijavio i on je nakon toga suspendovan - navodi veštak i dodaje da maloletni ubica žali jedino zato što je u bolnici.

Inače, tročlana komisija sudskih veštaka koja je veštačila dečaka ubicu za potrebe parnice koja je pokrenuta po tužbi porodice ranjenog dečaka J. D., maloletnog ubicu je posetila četiri puta, a svaki put kada su razgovarali, on je na pitanja odgovarao tiho.

- Kod školskih ubica ovakva dela uglavnom se završavaju suicidom, a on sve vreme pokušava samo sebe da zaštiti. Tačno je sve proučio - rekla je doktorka Aneta i dodala da su oni nisu proučavali njegovu ličnost, već rasuđivanje, koje nije bilo narušeno.

- Dečak ubica malo više personalizuje, ali pripada grupi normalnih ispitanika, iako je nezreo naravno u pogledu godina. Njegov identitet je slabo integrisan u odnosu na njegov uzrast. Ipak, može se zaključiti da je sposoban da rasuđuje. Takođe, on duže vreme oseća tinjajući bes. Njegovi odgovori na Roršahovom testu su normalni, ali malo drugačiji od uobičajenih. Ljudi uglavnom daju popularne odgovore, ono što se zaista vidi na slikama, a on se drži sitnih detalja kojima je zaokupljen i koje drugi ljudi ne konstatuju - rekla je Pantović i istakla da on "apsolutno shvata posledice, ali je potrebna razvijena moralna svest koja bi donela osećaj krivice".