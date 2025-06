- U momentu kada je iskočio kroz prozor i kada je trebalo da zove policiji, on se seća da je video čoveka sa detetom i da je dete imalo smetnje u razvoju, znači da je bio vrlo svestan. Takođe, p ucanje u Dragana Vlahovića ga nije omelo. To dakle nije bila afektivna radnja. On kaže da je bio uznemiren, ali na snimku na kom se vidi da menja okvir pištolja, nije delovao uznemireno. Broj žrtava ga uopšte nije potresao - objasnila je veštak Aneta Lakić, jedna od tri člana komisije koji su veštačili ponašanje dečaka-ubice.

- Kada bi se tokom razgovora dotakli delova koji su ga uznemiravali, on bi znao da prekine priču pod izgovorom da želi da vidi lekara, što su veštaci tumačili kao izbegavanje i želja za kontrolom - navodi izvor citirajući veštake: "On je fantastičan u zaštiti samog sebe. Jedan od dokaza za to je da je, kada smo tokom razgovora došli do dela koji ga uznemirava, ustao i rekao da hoće da vidi lekara".