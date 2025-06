Belivuk: J*biga, sad imam neprijatnu situaciju. Treba s tobom da pričam umesto sa Ostojom, ali on je stručnjak. Brate, pošto vidim da KK Partizan boli ku**c za navijače, bar vrh KK. Sport se brate, košarka, fudbal igra zbog navijača. A ja vidim da Ostoju baš zabole da odgovori na naše zahteve. Ja brate ne tražim ništa nenormalno. Ako su Cigani mogli da igraju pred publikom, ako se u Čačku igra pred publikom, dobro, nije to prava publika, napravi se novinar ovo, ono, milsim da može da se napravi i za naše. Moraju brate da se ispoštuju i naši navijači. Ja ne znam da li uprava KK vidi da će da dođe do toga da navijači teraju upravu. Ja sad tebi pričam otovreno brate kako jeste. Od te priče da se Ostoja ne javlja na telefon nema ništa. To je glupost. Da ne idem sada u Britiš motors da mu uzmem 20 auta iz radnje pa da mora da se javi. Molim te ga nađi i reci mu da mi obezbedi spisak za 20, 30, 40 navijača. Biće kulturni momci. Nije ovo 1991. Ako treba da sede na svakoj sedmoj stolici, na svakoj sedmoj, samo da se dogovorimo.