- Školi je prijavljeno, tačnije razrednom starešini od strane dva učenika, da je učenik rekao da bi rado ponovio "Ribnikar", da mu se to svidelo i da će on doneti oružje u petak i da će izvršiti isto to. U međuvremenu je obavešten pomoćnik direktora koji je bio tada u školi, kao i pedagog koji je preuzeo učenika koji je to izjavio. Pozvani su roditelji, došao je deda po njega kako bismo otklonili bilo kakvu vrstu potencijalne opasnosti - započeo je Pavković.