U razgovoru koji je polilcija snimila 1. februara 2021. on izvesnom Krivom izdaje naloge na koje tri lokacije da odu i zapale baklje .

Posle puštanja razgovora okrivljenog Borisa Karapandžića, on je izašao za govornicu i rekao da su "razgovori glupost".

Muškarac : Ja ga znam tu iz kraja, dao neki X5 mom drugu i mi sedeli treba da uradi neke senzore. Ja kažem, idi brate kod Nikole, kad on skoči, " kod Stefanovića, šta ti si dobar sa Stefanovićem ", ja mu kažem to mi dobar drug, dečko promeni priču ima nešto pik na tebe.

Stefanović: Nek jede gov.a. Kaži mu radim na 50 posto, pola pola i to je to, nek ispiraju usta. Biće i on na 20 posto izgleda.