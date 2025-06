Kotoranin optuživao policajca da su ljudi iz njegovog tima maltretirali ljude kako bi izvukli lažno priznanje...

Šef kavačkog klana Radoje Zvicerindirektno je optuživao policajca Petra Lazovića da ga laže, tuče i namešta njegove ljude u istragama, pa i onoj o napadu na novinarku Oliveru Lakić, iako zna da nisu, kako tvrdi, učestvovali u pokušaju njenog ubistva.

Policajac ga je ubeđivao u suprotno, tvrdeći da je on stranu izabrao: "Služba je tu od danas do sutra, a prijatelji večno".

Njihova komunikacija o tome sa prekidima traje mesecima, a zaoštrava se krajem oktobra 2020. godine, nakon što ga sada optuženi bezbednjak obaveštava da "onaj Kosovar nije lažov", aludirajući na Bajrama Pistu koji je u tom procesu dobio status svedoka saradnika.

- Da znaš da nije onaj Kosovar lažov, nego da tebe lažu... Kosovar je bio na poligraf... prošao - poručuje mu Lazović.

Policajac mu zapravo objašnjava da zna da ta grupa nije radila pod njegovom palicom i za kavački klan, nego na svoju ruku i da to dokazi govore...

Kotoranin ga, međutim, optužuje da su ljudi iz njegovog policijskog tima maltretirali ljude kako bi izvukli lažno priznanje u tom predmetu, ali se ovaj brani i tvrdi da to nije tačno, već da im je njegov otac Zoran Lazović itekako pomogao...

Radoje Zvicer Foto: Kurir

- Tata nije dao da se okrivi Knežević Filip Ribić, jer to što su mu donijeli iz SKP (Sektor kriminalističke policije)... Jer Z nije hteo Olju i Maria da prihvati, ta dva predmeta - pravda se Lazović.

Njegov otac u tom periodu bio je pomoćnik direktora policije za borbu protiv kriminala, dok je on praktično rukovodio Odsekom za posebnu operativnu podršku.

- Tako da su te slabo uputili da smo mi matretirali, nego nismo prihvatili njihove dokaz koje su imali... Nikad nikoga matretirali nismo zbog novinarke, niti smo uzeli namerno predmet od Enesa Bakovića, to je kod njih... - rečeno je.

"Skinuo si fantomku kad je progutao iglu"

Zvicer mu odgovara da to nije tačno i da je Nikola Drecun prvo njega prepoznao:

- Tebe lično je prepoznao, odma’ je to javio da si skinuo fantomku kad je progutao iglu - objašnjava kavčanin.

Drecun, kasnije jedan od optuženih članova kriminalne organizacije, progovorio je pred specijalnim tužiocem tokom istrage detaljno opisujući koje je zadatke imao, pa kasnije na suđenju sve negirao, rekavši da je prošao policijsku torturu i da su mu nadležni nudili novac da lažno optuži svoje kompanjone.

- Kod tužioca ste uticali na njega da špija i zvali ga napolje, ko se god dirao i ko je god dirao, mi znamo brate, pa nismo ludi - poručuje mu Zvicer.

Lazović odgovara da najprije nije tačno da je progutao iglu, nego nešto "od rajfešlusa":

- Ali laže bilo ko da smo ga bili zbog novinarke, da optuži Ribića... Niko to nije tražio od njega... Nego Lipovinu zbog Ćupića... Brate tebe lažu, sina mi jednog i oca kojeg najviše volim...

Foto: printscreen beraneonline.me

Policajac mu potom objašnjava da on i otac pretpostavljaju da policijski sektor kojim rukovodi Baković nema dokaza protiv osumnjičenih i da zbog toga "nije Z dao da se predmet procesuira"....

- A ti me pitaj za bilo kog tvog đe sam ja bio, reći ću ti istinu... Nismo mi, mi ne vatamo njega, tj ne trudimo se... Znaš li šta bi ih pokopalo, prosulo, da odg na poligraf da nema veze sa Oljom i puše ku***... ali ne smije to, jer ima međunarodnu neku potrjernicu... ja bi ti rekao kao za Kilibardu i Pejovića, tako bih ti rekao i za Ribića... Da znam đe je i da je lociran, javio bih ti da ide, ka’ za ove, ka što ću za sve koji ti valjaju... Ne što moram ili trebam, nije to možda profesionalno, nego tako osećam, bratski...

"Vijesti" su ranije objavile da se povodom istog slučaja Zviceru žalio i "njegov" Vasilje Rafailović, tvrdeći da će ubiti nekadašnjeg načelnika podgoričke policije Milovana Pavićevića, nakon što je iz te bezbednosne službe označen jednim od čelnika organizovane kriminalne grupe optužene za izvršenje ili planiranje više teških krivičnih dela.

Oni su putem sada dekriptovane telefonske aplikacije komunicirali nakon što su uveliko počela hapšenja dela te ekipe, ali i pošto su saznali da je Pista pristao da bude saradnik tužilaštva u procesu protiv njih.

Tokom razgovora koji počinju krajem maja 2020. godine, Rafailović pojašnjava vođi kavačkog klana da je više od 20 osoba policija pretresla i da su svi iz njihove ekipe "Mujo, Lipa" i ostali....

Govori da su ga prijatelji, među kojima i Mario Milošević, obavestili da su tužioci prihvatili sve što je Pista rekao i optužuje policiju da im sve pakuje: “Brate, dron ću mu staviti 5 kg na kuću, auto, djecu”...

- Treba dron brate onaj najbolji za 10kg na kuću onome Pavićeviću, pa neka onda prave dijela kolko oće”, piše on 7. juna 2020. godine.

Foto: Privatna Arhiva

Onda ponovo krivicu svaljuje na policiju, indirektno navodeći da se njihovi prijatelji iz te službe mnogo ne potresaju zbog tog slučaja: "Ovo nam murija brate druga pakuje, a ovi ‘naši’ se smiju", dodaje.

Potom objašnjava da mu je izvesni Ostoja sugerisao da oni sad pokušavaju da sve svale na policiju i da ih optuže za isto.

- Meni Ostoja kaže da mi kažemo isto njih... Da su oni sve ovo organizovali... Pavićević glavni... Spec tim radi kokain... Pa da vidimo ko laže...

Desetak dana nakon tog razgovora, tadašnji čelnici Specijalnog državnog tužilaštva sa Milivojem Katnićem održali su konferenciju za novinare, na kojoj su saopštili da su procesuirali dvadeset i jednog člana kriminalne organizacije zbog planiranja ubistava, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, nanošenje teških telesnih povreda, kao i za šverc droge...

Rafailović i Radovan Mujović označeni su vođama grupe koja je, rečeno je tada, formirana tokom 2017. godine na teritoriji Crne Gore, Kosova i Srbije...

Taj Budvanin prethodno objašnjava Zviceru da istražitelji nemaju ni trunke dokaza i da će mu platiti za sve što mu čine:

- Brate, neka me zovu Bajram a ne kako mi je ime, ne vratim li ovo, eto neću pitati smijem li ili ne, jer ovo što meni rade je nedopustivo... Ja nikad nikog nisam prvi dirao, niti uvaljivao, ni prevario, ni nikad ništa u životu nečasno nisam uradio i preko ovoga neću proći, ubiću Pavićevića, videćeš - šalje on.

Pista kod tužioca

Pista je svojevremeno ispričao da ga je Jovan Mirković, nekadašnji vozač jednog od šefova kavačkog klana Slobodana Kašćelana, povezao sa tom organizovanom kriminalnom grupom koja je tražila da likvidira Budvane Marka Ljubišu Kana, Gorana Slovinića Brala, novinarku Oliveru Lakić...

Uhapšen je 29. aprila 2019. godine, kada je i obelodanjeno da je došao u Budvu s namerom da likvidira Kana, koji se vodi kao bezbednosno interesantno lice.

Tada je tvrdio da nije hteo nikoga da ubije, već da kupi oružje. Naknadno je, međutim, sve priznao istražiteljima.

- Sada ću svima da vam ugasim živote", objašnjava Pista šta je rekao kada mu je Goran Rakočević sredinom maja 2020. godine u zatvoru rekao da su ga "otkucali".

Pred specijalnom tužiteljkom tvrdio je i da su mu članovi kavačkog klana u spuškom zatvoru ispričali za koja ubistva, pokušaje i podmetanje eksploziva su odgovorni, ali i da su planirali ubistvo Cetinjanina Ivana Vukotića, Beograđanke Biljane Mančić, neuspešno organizovali bekstvo Maria Miloševića iz kosovskog zatvora, zapalili vikendicu Ranka Radulovića, ubili čoveka u zatvoru, ranili Dragana Roganovića, da imaju podršku porodice Roganović (Duška).

Objašnjavao je i kako su kavčani u zatvoru slavili pokušaj ubistva Kana i Slovinića, podmetanje eksploziva na vozilu supruge Miloša Mančića.

Navodno, bliskog rođaka Kotorana Jovana i Igora Vukotića Ivana trebalo je da ubije ista ekipa koju sumnjiče za likvidaciju Bogdana Milića, a Radovan Mujović od Piste je tražio da zakolje Mančićevu, kako bi naudio njenom suprugu Milošu, jer je svedočio protiv grupe tog Nikšićanina.

Kosovar tvrdi da mu je Nikšićanin objasnio da je Mančić najslabija karika njihovog dotadašnjeg saradnika i da zato traži baš njenu glavu.

Za ubistvo novinarke Olivere Lakić, tvrdi, nudili su mu 200.000 eura, jer je "videla neku svesku".

"Ja sam stranu izabrao"

- Služba je tu od danas do sutra, a prijatelji večno. Tako mi se oba Zorana od raka liječio ako bude drugačije, eto tako. To je tako za tebe Dašu, Saja i Ljuba! I ono što je vama bitno! Vidio si do sad od kad smo u kontaktu - napisao je Lazović šefu kavčana 31. oktobra 2020. godine.

Zvicer mu odgovara kako bi on radio: "Pazi i bez kontakta da je neko tvoj zapao u muriju, ja bi mu kosti slomio da ne optuži nekog tvog".

- Videćeš kad tad, Kosovar je ološ. On samo zna i ima slike i snimke Mirković Jovana. Tu priču tata nije prihvatio, i rekao tek kada mu dokaze donesu, a ovo što priča za novinarku, priča ono što su mu tamo pričali... pj je snimao sve i ostavljao drogu, oruzje, ljude koje je sretao, sve to u skriveni folder. Nije dao, rekao donesite dokaz - pravdao se Lazović.

Kotoranin odgovara da nema pojma ko je Bubanja, ali da zna da “novinarka sa nama ima veze koliko i Kenedi”.

- Ma nikoga nije sretala ta avetinja, to nismo ni vodili mi.

Policajac tada ponovo pravda oca pred vođom klana, tvrdeći da "nije dao da se procesuira" predmet pokušaja ubistva novinarke.

- Ja ne vidim da oni imaju razloga za tim. Da oni žele to oni bi ubili nju ili Ivanovića. I Z nije dao da se predmet ne procesuira... Rekao je tužiocu, direktoru, Enesu, Olji i tima sa predmeta - jedino da idu zajedno sa njima na poligraf... Dok svi oni ne odu na poligraf, oni nisu pristali i Z nije dao. Tata ne da to brate shvataš, ne da da se to procesuira. I Z i mislimo da to ovi nemaju veze, nego da su u tom periodu kad nismo imali kontak SKP htio da uvali vama to i pomognu škaljare. Nisu se nadali da cemo ikad doći. (...) Jer je pola države nas i vas, 5 godina su mi rušili tatu svaki sam i opet ih je pobijedio, vratio se... Zato od kad sam ja preuzeo i pričao sa tatom posle kontakta mog i tvog, više nije tako, niti će bit. Ja sam dao do znanja drugima da sam ti prijatelj. Oficir je pravi, niko nije imao sliku od nas prema tebi dok on nije objasnio. Oni su plasirali priču da ćeš ti sa tvojima da učiniš zlo tati i Kati. To je Zoran odbio Kati, a škaljarci da se optuže... - navodi.

- Moramo pametno, ja se ne foliram, ja sam stranu izabrao đe su Crnogorci. Iskrićemo i njih samo da ostanemo u kolosjek, samo ove političke stvari riješimo. A ulične ćemo natenane, pametno i sa planom. Da to bude sve hirurški tačno, precizno. Da nam zavide na spretnosti. Ja sam nekima objašnjavao — nije on klan kavački, on je klan Crna Gora, on je teški Crnogorac, a ovi drugi su klan saradnici tuđe zemlje.