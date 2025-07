- Njegova dijagnoza nije uspostavljena na početku, navodno je načelnica u Kruševcu u bolnici jula 2019. godine na neurohirurgiji, bio je doveden sa pretpostavkom da je u pitanju moždani udar. Ustanovilo se da je HIV pozitivan i da je to uzrok svih problema. Hitno je prevezen na kliniku za tropske i zarazne bolesti u Beogradu. Tamo je došao kao zanemaren pacijent sa neotkrivenom dijagnozom na vreme. lekovi koji su mu dati su uticali da on relativno brzo nakon nekih mesec i po dana bude pušten kući.

- Zakazala sam kod doktora Čubranovića. Prilikom tih kontrola, pacijent se i ne pogleda. Dobar, dan, kako si, lupe ga po ramenu i okrenu leđa pacijentu, ostave ga da čeka 4 sata laboratorijski nalaz. Ranom zorom ga moramo odvesti u Beograd jer imaju tajming kada primaju pacijente na kontrolu. Ukoliko on ne stigne na vreme, a to ne zavisi od njega, već celokupnog zdravstvenog sistema, dešavalo se da zatvore nalog za sanitet i onda ja moram ispočetka sve da obezbedim - kaže ona.

Sestra dalje objašnjava da je on nju kontaktirao varijantom za hitan poziv na telefonu, dok je ona pozvala hitnu službu i prijatelje da odu do njega.

- Pukla mu je arkada, nos je krvario, napukla usta... Imam instaliranu kameru u dvorištu, vidi se vreme i vidi se kako su došli i kako su bacali rukavice po dvorištu. Lekarka je ponovo došla sa nalogom da se odveze u bolnicu, a onda je rekla prijatlejima, da li ste normalni, da li vi znate kakav je on čovek i koliko je on zarazan, bežite odavde glavom bez obzira. U razgovoru sa mnom, ta ista doktorka čije ime od mene kriju i dalje, prekršila je osnovno pravilo, drugo odbila mu je i uskratila moguću pomoć time što je uplašila ljude jer je rekla da on ima HIV, ali nije rekla da njegova krv nije zarazna. To nije rekla prijateljima jer je nepismena i nije školovana. Ovo govori o nehumanosti, neljudskosti, neprofesionalnosti.