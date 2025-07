UST dalje podseća da su među ovih 200-tinjak potpisnika sudije i tužioci koji su javnosti već predstavili svoje delovanje u političkoj sferi društvenog života kroz angažovanje u tzv. “Proglas”-u i drugim jasno i javno opredeljenim političkim delovanjem, a koje im je zakonom zabranjeno.

- Zbog toga je UST kolegama postavilo niz ključnih pitanja: “da li su svesni da svaki od građana ove države, nezavisno od svog političkog opredeljenja ili u njegovom odsustvu, može biti stranka u postupku u kom će neko od njih postupati, da li će tada moći da se garantuje nepristrasnost, objektivnost i pravičnost u postupku, da li time svesno dovode u pitanje funkcionisanje onih sudova i tužilaštava u kojima postupaju, da li će to dovesti do urušavanja rada pravosudnih organa i kao krajnji rezultat blokadu rada pravosuđa - da li je to krajnji cilj, da se stanje u državi dovede do apsolutnog apsurda i bezvlašća tako da građani ne mogu pred sudovima da ostvare zaštitu svojih prava? I na kraju, kome eventualno ostvarenje tog cilja pogoduje i služi” ? - navodi se u saopštenju ovog strukovnog udruženja.