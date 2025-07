- Ja sam krenuo da je poljubim, ona je mene pljunula u lice i gurnula. To jeste vid fizičkog nasilja, ali ko će sada to da... Mislim, neću da prijavim to, u redu, znam zašto trpim, znam zbog čega to radim. Desilo se da šetam sa ćerkom u grad i supruga mi nailazi u susret. Njoj je prišao neki dečko, ja zaista ne znam ko je, i sad oni nešto ćaskaju, a ja stojim sa detetom nekoliko metara od njih, i vidim kako taj mladić nju onako mazi po licu, sklanja kosu, taj razgovor traje jedno 10, 15, 20 minuta. To je meni izgledalo kao večnost. Da sam ja kao kip stajao, bilo mi je veoma neprijatno, jako mi je bilo sramota u tom momentu. Ja sam se povukao u sebe, ona je meni prebacivala kako sa mnom ne može da se priča, kako sam ja ovakav, onakav.