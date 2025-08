- U februaru sam izašao iz kuće, rekao sam da ne mogu više da plaćam kiriju, pa sam platio za još taj mesec. Mislio sam da odemo u jednu kuću svi, koja je pritom blizu, ali ona je rekla da je to džungla. Naučila je i decu da je to džungla. Pretila im je sa rečima da ako nisu dobri, da će završiti kao tate u džungli. Poslednje tri godine nisam uopšte u kontaktu sa ćerkama.

- Ja znam da je njoj rečeno da tako kaže. Rekla je da je svaki put bila policija kada smo se videli. Na to su je nagovorile njena majka i njena advokatica. Kada su me prvi put tužile, njena majka i advokatica rekle su da imam tezgu na pijaci, a nemam, dakle došle su nespremne. Ja sam došao sa nalazom od doktora koji svedoči o tome da ne mogu da radim. One su mene htele da tuže kako ja ne bih viđao decu. Deca su trebala da budu svaki drugi vikend kod mene, a one su tražile da to ne bude tako i da alimentaciju plaćam što više. Ja se molim za decu svako jutro, jako mi je teško bez njih, volim da odem u crkvu, hoću i sa njima da odem na liturgiju, ali je meni to uskraćeno. Bog je veliki.