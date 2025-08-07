Slušaj vest

Aleksandar C. (35) iz Beograda prijavio je policiji da je napadnut i posečen nožem nakon konflikta u saobraćaju u beogradskom naselju Resnik.

On je, nezvanično, rekao da je u pitanju vozač "golfa" sa kojim se verbano i fizički sukobio u blizni Avale.

- Napadnuti muškarac je rekao da se tokom vožnje posvađao sa drugim vozača oko prvenstva prolaza. Međutim, nijednog trenutka nije pomislio da će to kulminirati u fizički napad. Nakon dobacivanja, vozač "golfa" je počeo da ga juri kolima, a kada ga je sustigao zatražio da stane sa strane puta. Tada je pobesneli vozač izašao napao ga i posekao nožem- kaže naš izvor bliazk slučaju.

Lekari su kod Aleksandra C. konstatovali posekotine po rukama i glavi. Na osnovu opisa koji je napadnuti dao, policija je raspisala potragu za napadačem iz Resnika. O slučaju je obaveštena i policija i tužilaštvo.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaSVAĐA U SAOBRAĆAJU PRERASLA U TUČU Vozač golfa tukao muškarca po glavi PIŠTOLJEM u Resniku: Hitno ga prevezli u Urgentni!
IMG-20250317-WA0074.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD DESPOTOVCA! Auto sleteo s puta, jedan nastradali
screenshot-5.jpg
HronikaOTKRIVAMO DETALJE PUCNJAVE U VRNJAČKOJ BANJI! Igor prokomentarisao čoveka u crnom duksu i sa kapuljačom, a onda se USTREMIO PRAVO NA NJEGA!
IMG_20250705_215430.jpg
HronikaBAČEN MOLOTVLJEV KOKTEL NA KAFIĆ NA VRAČARU: Policija traga za piromanom
policija-foto--nemanja-nikolic.jpg