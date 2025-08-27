OBRAČUNI MEĐU NAVIJAČIMA U SRBIJI SVE BRUTALNIJI! "To nisu obične tuče, ovo su pokušaji ubistava!" HULIGANI PONOVO POČINJU DA DIVLJAJU!
Beogradska policija saopštila je da i dalje traga za navijačem Partizana koji se sumnjiči da je 20. avgusta u naselju Rušanj pucao u pravcu grupe maloletnika koja je na zidu iscrtavala grafite Crvene zvezde! Napadač je nakon pucnjave pobegao i za njim se traga, a u ovoj pucnjavi nije bilo povređenih.
Ovo je od početka meseca treći slučaj navijačkih obračuna koji su uznemirili javnost. Prethodno su 3. avgusta gradskom autobusu u Zemunu navijači Zvezde brutalno pretukli Ognjena L. (18) koji je na sebi imao navijačka obeležja Partizana, nanevši mu teške povrede zbog kojih su se lekari danima borili za Ognjenov život.
Klasične zasede
Samo četiri dana kasnije dogodio se novi incident kada je grupa navijača Crvene zvezde napala je u Mirijevu maloletnog mladića iz Bosne i Hercegovine koji je nosio crno-beli dres i njemu, kao i Ognjenu, nanela teške povrede glave.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović upozorava nakon ovih slučajeva da se "huliganstvo vratilo i da je opasnije nego ikada"!
- U slučajevima u Zemunu i u Mirijevu je reč o klasičnim zasedama, bez šanse za napadnute da se odbrane. Više ne možemo da govorimo o “navijačkim sukobima”, ovo su pokušaji ubistava - ocenjuje kriminolog Radovanović za Kurir.
On dodaje da ovo više nije navijačka kultura, već klasično urbano nasilje prerušeno u klupske boje!
- Mladi ulaze u navijačke grupe, gde gube identitet i postaju oruđe za različite interese. Sve češće su zavedeni navijačkim strastima i gube dodir sa realnošću - ocenio je Radovanović.
Radovanović kaže da je nekada navijačka kultura bila više od same strasti prema klubu, to je bila zajednica ljudi koja je delila ponos, prijateljstvo i poštovanje prema protivnicima.
Navijači su znali da je fudbal igra i da je poštovanje pravila važno.
- Danas, nažalost, sve češće svedočimo kako ta ista kultura biva zamenjena besom, nasiljem i sukobima koji nemaju nikakve veze sa sportom, već sa ličnim i grupnim interesima koji razaraju i klubove i društvo - isitče kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Prema njegovim rečima, neophodna je saradnja klubova i navijača, kao i uključivanje navijača u klupske skupštine kako bi bili deo donošenja odluka koje su isključivo u interesu sporta i kluba.
- Potrebno je raditi na edukaciji, organizovati tribine o ponašanju na stadionima, uspostaviti kontakte s igračima i graditi jedan zdrav, skoro porodični odnos navijača i kluba - ocenjuje sagovornik Kurira.
Kriminolog ističe da postoji značajna razlika između današnjih sukoba i onih iz prošlosti.
- Nekada su se sukobi dešavali na stadionima, uz određena pravila i uz poštovanje "navijačkog koda". Danas se sve prenelo na ulice, autobuse, naselja, pa čak i školska dvorišta. Ovi sukobi više nemaju veze sa sportom - ističe Radovanović.
Naš sagovornik podseća da je u jednom trenutku delovalo da će se situacija smiriti.
- Videli smo period kad je bilo manje nasilja, činilo se da su se strasti smirile. uSetimo se samo ubistava iz prošlosti i fanatizma koji se ponovo budi - upozorava kriminolog Dobrivoje Radovanović.
x 19.jul - na fudbalskoj utakmici u Beogradu, napadnut je navijač Crvene Zvezde A.P. (26) iz Niša, izboden je u ruku.
x 3.avgust - Ognjen L. (18) je povređen u jezivom napadu koji se dogodio 3. avgusta u autobusu GSP linije 18, u centru Zemuna, njemu se bore za život!
x 7. avgust - grupa navijača Zvezde napala mladića iz BiH sa obeležjima Partizana i nanela mu teške povrede glave
x 20. avgust - na maloletnike u Rušnju, koji su iscrtavali grafite Crvene zvezde, iz vatrenog oružja pucala osoba za koju se sumnja da navija za Partizan. Napadač je pobegao i policija traga za njim, a u incidentu nije bilo povređenih
(Kurir.rs)