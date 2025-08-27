Radovanović kaže da je nekada navijačka kultura bila više od same strasti prema klubu, to je bila zajednica ljudi koja je delila ponos, prijateljstvo i poštovanje prema protivnicima.

Navijači su znali da je fudbal igra i da je poštovanje pravila važno.

- Danas, nažalost, sve češće svedočimo kako ta ista kultura biva zamenjena besom, nasiljem i sukobima koji nemaju nikakve veze sa sportom, već sa ličnim i grupnim interesima koji razaraju i klubove i društvo - isitče kriminolog Dobrivoje Radovanović.