Slušaj vest

Beograđanka (28) nije ni slutila da će se sređivanje jednog stana pretvoriti u košmar. Čovek koji ju je angažovao za čišćenje zahtevao je da bude prisutan dok ona čisti stan, a potom je ispred nje počeo da masturbira.

Ova hrabra devojka javila se redakciji "Crne Hronike", emisije koju vodi Slađana Nedeljković, a emituje se na Kurir televiziji svakog radnog dana od 19 časova, u želji da podeli svoju ispovest.

Foto: Kurir Televizija

- Napomenula bih da sam ja taj oglas postavila na platformi jedne agencije za sređivanje kuća i čuvanje dece. Naravno očekivala sam da su sva moja prava uvažena i da ja ne moram da brinem gde ostavljam svoje lične podatke. U trenutku kada mi je novac baš bio potreban, kao dodatni izvor prihoda upravo se pojavio još jedan posao. Kada sam razgovarala sa vlasnikom stana, a i po slikama na Vajberu, delovao je kao porodičan tip - započela je svoju ispovest.

ULAZAK U STAN

- Vrata mi otvara nizak, malo puniji gospodin koji po izgledu podseća na svakog drugog normalnog čoveka koji živi u nekom komšiluku. Inače, ceo put me je pratio neki loš osećaj. On mi je pokazao stan, a onda mi je rekao da mu je nešto iskrslo i da će biti u dnevnoj i gledati TV. Zaista je otišao u dnevnu, a ja sam uzela krpe u ruke i krenula da sređujem redom. Prvo sam išla na terasu, a onda u spavaću, on je sve vreme bio u dnevnoj, dakle nisam mu bila na vidiku. Sve vreme vidim da stan generalno nije prljav i da neću imati puno posla, ali mi nije bilo čudno jer je imao alibi, govorio je da je navodno on taj stan često iznajmljivao, da ne živi u Srbiji, da često putuje i tako. Pozdravili smo se, dao mi je novac i to je bilo to, rekao je da će me ponovo kontaktirati.

PONOVNI KONTAKT

- Otišla sam opet na adresu, krećem da čistim, ono što u jednom trenutku zatičem, dakle prvo su bili komentari zašto ja stalno čistim u farmerkama ili trenerci, to mi je bilo jako neprijatno, loše sam se osećala, ali sam rekla da tako volim i da je tako lakše. On je i dalje sedeo u dnevnoj. Kako sam završila sa jednim delom kuće i otišla u hodnik, ja sam primetila nešto čudno, hvatao se između nogu i počinjao da mastrubira. U tom trenutku, meni je glas počeo da podrhtava, brzo sam razmišljala gde mi je telefon. Setila sam se da je ranac u dnevnoj sobi, dakle nemam na koji način da nekoga pozove. Shvatila sam da ako budem panično krenula ka vratima da može biti kobno, ne znam na šta je spreman i da li poseduje neko oružje.

Vlasnik stana mastrubirao dok je ona čistila: Beograđanka (28) ispričala do detalja ovu situaciju Izvor: Kurir televizija

OBRATILA MU SE, ALI PRAVILA SE DA GA NE VIDI

- Rekla sam da moram do terase, ali kao da ga ne vidim. Tamo sam išla po kofu, a u njoj sam videla ostatke od sapunice, pa sam shvatila da sam u problemu i da on verovatno privodi devojke tako što ih zove da mu čiste kuću. Mene je obuzeo adrenalin, uzela sam četku i rekla da idem u kupatilo. Tamo sam brojala do deset i rekla sam mu da vidim koliko je sati i da me drugovi iz policije čekaju ispred i da moram da se vidim sa njima oko neke tužbe. Kada je video da sam uznemirena, nije prestao, mastrubirao je ispred mene, a gledala sam u plafon jer mi bilo neprijatno. On mi je rekao da moram da sredim dnevnu, a ja sam rekla da neću stići. Skontao je da je počeo da prelazi granice, tada je prestao i rekao mi da sednem.

EVO ŠTA JE USLEDILO NAKON ŠTO JE SELA

- U svojoj glavi sam odbrojavala sve epizode, situacije, minute, sekudne... Verovala sam da će pokušati da me ubije ili da me siluje. Tada mi je rekao da pretpostavlja da sam takva jer on to radi. Potom je rekao da sam dobra devojka i da to ceni, pa je rekao izvoli, ovo je tvoja dnevnica, a ja sam to odbila da uzmem, šta će meni ta dnevnica, on me je doveo do paničnog napada. Insistirao je da uzmem novac. Rekao mi je jako jezivu stvar "vidim da si dobra, ako imaš drugaricu koja bi volela da dođe eksplicitnije obučena jer mene pali da gledam kako takve čiste stan, slobodno pozovi" rekla sam da se ne družim sa takvim osobama i da kuca na pogrešna vrata. Uzela sam svoje stvari, on me ispratio.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

SPAVALA NA PODU SA DETETOM, SUPRUG JE PIJAN TUKAO: