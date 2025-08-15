Slušaj vest

Saša i Zorica Panić iz sela Dubona kod Mladenovca 4. maja 2023. godine doživeli su stravičnu tragediju kada im je pomahnitali ubica Uroš Blažić, bez ikakvog razloga ubio oba deteta - prelepu maturantkinju Kristinu i sina Milana, pripadnika policije. Bol, tuga, bes i svakodnevna borba uz mnogobrojne uspomene na svoju decu održava ih u životu, a sada se na društvenim mrežama oglasio neutešni otac i to sa video snimkom sačinjen od porodičnih fotografija.

Kristina i Milan Panić, podsetimo, su dve žrtve masakra koji je odneo devet života u selima Dubona i Malo Orašje kod Smedereva. Ubica naoružan do zuba presudio je omladini i divnim mladim ljudima pred kojim je bila budućnost. Roditelji, braće, sestre, rođaci i prijatelji ne mogu da se oporave od višestrukog zločina koji je te večeri počinio Uroš Blažić.

Članovi porodica često objavljuju bolne trenutke i uspomene na svoje najmilije na svojim profilima na društvenim mrežama, a juče je to učinio i Saša Panić kada je objavio video snimak. Ispod snimka mogu se pročitati mnogobrojni komentari.

1/6 Vidi galeriju Neke od fotografija koje su se mogle videti na video-snimku koji je okačio Saša Panić Foto: Društvene Mreže

"Nezamisliva tuga", "Teško i preteško, živi mrtvac, eto tako se živi", "Žive kako moraju, niko da ne doživi to", "Anđeli naši odoše nam tako mladi i nedužni. Ostaviše roditelje slomljena srca, u večnom bolu i suzama. Onaj ko je uradio ovo dabogda gorio u paklu i na zemljii na nebu", "Bože, pomozi Panićima, daj im snage da žive sa neopisivim volom. Anđeli su sada sa anđelima, a sotoni što ih ubi želim brz izlazak iz zatvora jer tek tada će pravda biti zadovoljena", "Kakvu je lepotu i mladost zlikovac ugasio", "Tuga! Svaki put kad ih vidimo spomene zločin nad decom, živite za dan da mu presudite. Tu smo svi da vas podržimo", "Decu nikome ne treba oprostiti", "Anđeli lepi", "Laka im zemlja, a vi roditelji se divovski borite sa neizmernom tugom" - piše u brojnim komentarima ispod objave video-snimka koji je juče objavio Saša Panić.

Hoću razlog zašto si mi ubio ćerku i sina!

Saša Panić je na suđenju okrivljenom Urošu Blažiću u avgustu 2023, naveo da je njemu decu niko ne može da vrati i plati.

- Izgubio sam sina i ćerku, a ovima hoću da poručim glava za glavu. Uroše ti si mi prvi, a ti Radiša drugi. Seći ću te na komade, da li si me čuo Uroše, ja ću sedeti tu gde si ti, ali ćeš biti ispod zemlje kao moja deca. Naći ću te za pet, 10 godina ja ću ti presuditi i neću se smiriti dok to ne uradim i ne budem sedeo na njegovom mestu. Ovde nema "p" od porodice, a ja bih svima poželeo da su imali porodicu kao što sam ja imao. Nažalost, imao sam takvu porodicu, ti si mi je oduzeo monstrume. Meni decu niko ne više da mi vrati i plati - rekao je za govornicom Panić.

1/6 Vidi galeriju Saša Panić dolazio je na svako suđenje Urošu Blažiću Foto: Petar Aleksić, Marko Karović

- Briga me šta ćeš da pričaš Uroše, hoću razlog zašto si mi ubio ćerki i sina, ubio si mi decu. Smej se smej, naučiću te ja pameti.

Ubio si mi sve!

Na tom suđenju pre nego što je pred sudom govorio Saša Panić, za sudsku govornicu izašla je i njegova supruga, odnosno majka ubijenih Kristine i Milana Panića, Zorica koja je tada vidno besna i u bolu imala svašta da kaže okrivljenima. Ona je svoje svedočenje izlagala povremeno okrenuta ka boksu ogde sede okrivljeni.

- Ubili su mi sve! Moja ćerka i sin su bili divni mladi ljudi, Dača, ali i ova deca iz Orašja su bila za primer. Danas mu ništa nije smešno vidim, nije ti smešno majmune! Imam premedbu i na vas sudija kako vodite postupak, jedino hvala tužiocu Ivanu Konataru koji je bio oštar prema njima, trebao je da bude još oštriji. Tresem se. Zašto njegova porodica nije došla ovde da se trese sa nama, da proživljavaju ovo nešto, jel Biljana Blažić treba da bude izostavljena iz svega ovoga. Radiša, žena ti je našla drugog dečka, a tebi ću da kažem za moju decu ćeš da platiš čim bude trebalo, vidim nije ti više smešno - rekla je ona tada i dodala:

1/9 Vidi galeriju Zorica Panić dolazila je na svo suđenje ubici svoje dece, a u nekoliko navrata mu se i obraćala Foto: Nenad Kostić

- Kunem ti se Uroše osetićeš čari tog lošeg života. Imaš brata, koliko su bili skladna, o kojoj su juče pričali, a ne pričaju o tome da je Biljana Blažić ima prijavu da je tukla Radiša, tvoju ljubavnicu u Grockoj gde imaš ljubavnicu i vanbračno dete. Toliko o skladnoj porodici, mamu ti j*bem. Možda mi je stao mozak. Moram da dođem malo sebi. Ubili su mi sve, ovo je rijaliti, ja više život nemam. Dokle poigravanje, i ova trudnica čas je trudna čas nije. Neka se odluči. Ne znam koliko će me ova snaga držati, ali moram zbog moje dece. I taj Radiša je jednom davio mog svekra ceo dan, jeli su moje prase, dabogda im preselo. Ne treba da imaju ljudska prava. Stavite se na naše mesto. Dokle više.