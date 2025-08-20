Beogradska policija traga za razbojnikom koji je noćas upao u poznatu sportsku kladionicu u Beogradu i uz pretnju nožem uzeo sav novac iz kase.
NAORUŽAN NOŽEM OPLJAČKAO KLADIONICU U BEOGRADU: Razbojnik odneo pare iz kase, na glavi imao kapuljaču, a na licu masku sa šok-detaljima
Razbojnika su, navodno, snimile kamere. Kako se saznaje, on je imao kapuljaču na glavi, a preko celog lica masku na kojoj su likovi iz dečijih crtanih filmova.
Razbojnik tokom pljačke srećom nikog nije povredio iako je kod sebe imao veliki kuhinjski nož.
Policija je, nezvanično, identifikovala razbojnika na osnovu izjave svedoka, ali i snimka kamera. O slučaju je obavešteno i nadležno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
