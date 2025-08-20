Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Lazarevac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu, uhapsili su M. P. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

On se sumnjiči da je 19. avgusta oko 23 časa u jednoj kladionici u Lazarevcu, uz pretnju pištoljem od radnice oduzeo oko 50.000 dinara, a potom pobegao.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu.

Ne propustiteHronikaNAORUŽAN NOŽEM OPLJAČKAO KLADIONICU U BEOGRADU: Razbojnik odneo pare iz kase, na glavi imao kapuljaču, a na licu masku sa šok-detaljima
most-dado-djilas.jpg
HronikaPOSLE SASTANKA NA SLEPO BILA ŽRTVA BRUTALNE PLJAČKE! Užas u centru Beograda - upali u stan i pretukli devojku, Marković otkrio šta je meta takvih napadača
shutterstock.jpg
HronikaZAKAZALA SASTANAK PREKO APLIKACIJE, A ONDA USLEDIO HOROR: Upali joj u stan, isprskali suzavcem pa je opljačkali
-dubona-mali-pozarevac-mladenovac-masakr-ubistvo.----foto-andrejcukicepa-3.jpg
HronikaOPLJAČKANA PUMPA U PROKUPLJU! Kradljivac upao u objekat u ranu zoru, odneo pazar i pobegao!
pljacka-batajnica-printscreen-youtube-3.jpg