Hronika
UHAPŠEN PLJAČKAŠ (35) IZ LAZAREVCA: Uz pretnju pištoljem iz kladionice ukrao 50.000 dinara
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Lazarevac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu, uhapsili su M. P. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.
On se sumnjiči da je 19. avgusta oko 23 časa u jednoj kladionici u Lazarevcu, uz pretnju pištoljem od radnice oduzeo oko 50.000 dinara, a potom pobegao.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu.
