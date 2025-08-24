Slušaj vest

Za njim je raspisana međunarodna poternica Interpola u Podgorici na osnovu naredbe Osnovnog suda u Baru radi izdržavanja kazne zatvora u Crnoj Gori u trajanju od dve godine na koju je pravosnažno osuđen zbog izvršenog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako se podseća, A.A. je lišen slobode u Urugvaju 23. marta 2023. godine u operaciji kodnog naziva „Virtus“, kada je nacionalna policija Urugvaja zaplijenila više od 1.200 kilograma opojne droge kokain i tom prilikom slobode je lišeno 10 osoba, među kojima i dva državljanina Crne Gore - navedeni A.A., i lice S.D. 

A.A. je po odležanoj kazni zatvora u Urugvaju, lišen slobode po međunarodnoj poternici i izvršena je njegova ekstradicija iz Urugvaja u Crnu Goru od strane službenika NCB Interpol-a Podgorica uz asistenciju Posebne jedinice policije, dodaje MUP u Podgorici.

Ko je zapravo lice s Interpolove poternice 

ardijan-ajdarpasic.jpg
Foto: Pritscreen/Instagram, Twitter Printscreen/Ministarstvo spoljnih poslova Urugvaja

Ardijan Ajdarpašić, kog je Urugvaj izručio Crnoj Gori, a koji je uhapšen u akciji "Virtus" zajedno sa Baraninom Stojanom brat je Mensura Ajdarpašića, učesnika "Zadruge", pisali su beogradski mediji u avgustu 2023.

Kako je Alo tada pisao, Mensur Ajdarpašić postao je poznat javnosti učešćem u rijaliti programu "Zadruga", a čim je ušao na vrata "Bele kuće" gde je odmah počeo da provocira.

Mensur je tada bio u konfliktu sa Vladimirom Tomovićem, a jednom prilikom je Mensur pozdravljao ekipu iz zatvora i poručio im da je ovo samo "opomena" misleći na Vladimira Tomovića. On je zbog toga poludeo i rekao kako se njemu i njegovoj porodici preti ljudima iz zatvora i da to nije nimalo naivno. Kada su ga ukućani pitali koliko su ti ljudi ozbiljni on je rekao: "Jako".

Kako su mediji tada prenosili, Mensurov brat Ardijan Ajdarpašić svojevremeno je hapšen je zbog sumnje da je u maju 2019. godine u jednoj kladionici ranio sugrađanina Vasilija Vasa Boškovića.

Prema pisanju crnogorskih medija, i napadač i žrtva su poznati policiji i označeni su kao bezbednosno interesantne osobe koje sarađuju sa dva različita klana.

Ne propustiteStarsKO JE ZAPRAVO MENSUROV BRAT? Opasan momak sa debelim dosijeom, pištolji, puške, narkotici, policija, EVO KAKO MU JE IZGLEDAO ŽIVOT
adrijan.jpg

 - Ajdarpašić je, prema policijski evidencijama, blizak Alanu Kožaru, vođi "barskog klana", za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Slobodana Šaranovića - preneli su tada crnogorski mediji.

- Sumnja se da je ušao u sportsku kladionicu u kojoj je već bio Bošković i iz blizine mu ispalio tri hica u noge. Odmah je istrčao, a ranjeni je prebačen u bolnicu i život mu nije ugrožen - rekao je izvor tamošnjim medijima.

Iz Uprave policije tada su saopštili da sumnjiče Ajdarpašića da je počinio krivično delo - ubistvo u pokušaju i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Inače, i sam Ardijan Ajdarpašić se takmičio u talent programu "Pinkove zvezde" gde je okušao sreću kao pevač.

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"IMAJU DOVOLJNO PARA DA ORGANIZUJU BEKSTVO": Bratu bivšeg Zadrugara produžen pritvor u Urugvaju zbog šverca kokaina za "škaljarce"
ardijan-ajdarpasic.jpg
HronikaUHAPŠENI BRAT UČESNIKA ZADRUGE BIO VOJNIK UBIJENOG VOĐE SUROVOG KLANA?! Evo s kim je sarađivao Ajdarpašić koji je pao s kokainom!
ardijan-ajdarpasic.jpg
StarsNAKON HAPŠENJA ARDIJANA ZBOG POLA TONE KOKAINA oglasio se Mensur Ajdarpašić, evo šta je rekao!
78465321.jpg
HronikaBRAT RIJALITI ZVEZDE PAO S POLA TONE KOKAINA? Navodno uhapšen u Urugvaju sa drogom upakovanom u Mikija Mausa, evo ko je on
ardijan-ajdarpasic.jpg