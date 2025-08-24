i sam hteo da bude pevač, pa se takmičio

Za njim je raspisana međunarodna poternica Interpola u Podgorici na osnovu naredbe Osnovnog suda u Baru radi izdržavanja kazne zatvora u Crnoj Gori u trajanju od dve godine na koju je pravosnažno osuđen zbog izvršenog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako se podseća, A.A. je lišen slobode u Urugvaju 23. marta 2023. godine u operaciji kodnog naziva „Virtus“, kada je nacionalna policija Urugvaja zaplijenila više od 1.200 kilograma opojne droge kokain i tom prilikom slobode je lišeno 10 osoba, među kojima i dva državljanina Crne Gore - navedeni A.A., i lice S.D.

A.A. je po odležanoj kazni zatvora u Urugvaju, lišen slobode po međunarodnoj poternici i izvršena je njegova ekstradicija iz Urugvaja u Crnu Goru od strane službenika NCB Interpol-a Podgorica uz asistenciju Posebne jedinice policije, dodaje MUP u Podgorici.

Ko je zapravo lice s Interpolove poternice

Foto: Pritscreen/Instagram, Twitter Printscreen/Ministarstvo spoljnih poslova Urugvaja

Ardijan Ajdarpašić, kog je Urugvaj izručio Crnoj Gori, a koji je uhapšen u akciji "Virtus" zajedno sa Baraninom Stojanom brat je Mensura Ajdarpašića, učesnika "Zadruge", pisali su beogradski mediji u avgustu 2023.

Kako je Alo tada pisao, Mensur Ajdarpašić postao je poznat javnosti učešćem u rijaliti programu "Zadruga", a čim je ušao na vrata "Bele kuće" gde je odmah počeo da provocira.

Mensur je tada bio u konfliktu sa Vladimirom Tomovićem, a jednom prilikom je Mensur pozdravljao ekipu iz zatvora i poručio im da je ovo samo "opomena" misleći na Vladimira Tomovića. On je zbog toga poludeo i rekao kako se njemu i njegovoj porodici preti ljudima iz zatvora i da to nije nimalo naivno. Kada su ga ukućani pitali koliko su ti ljudi ozbiljni on je rekao: "Jako".

Kako su mediji tada prenosili, Mensurov brat Ardijan Ajdarpašić svojevremeno je hapšen je zbog sumnje da je u maju 2019. godine u jednoj kladionici ranio sugrađanina Vasilija Vasa Boškovića.

Prema pisanju crnogorskih medija, i napadač i žrtva su poznati policiji i označeni su kao bezbednosno interesantne osobe koje sarađuju sa dva različita klana.

- Ajdarpašić je, prema policijski evidencijama, blizak Alanu Kožaru, vođi "barskog klana", za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Slobodana Šaranovića - preneli su tada crnogorski mediji.

- Sumnja se da je ušao u sportsku kladionicu u kojoj je već bio Bošković i iz blizine mu ispalio tri hica u noge. Odmah je istrčao, a ranjeni je prebačen u bolnicu i život mu nije ugrožen - rekao je izvor tamošnjim medijima.

Iz Uprave policije tada su saopštili da sumnjiče Ajdarpašića da je počinio krivično delo - ubistvo u pokušaju i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.