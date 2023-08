KO JE ZAPRAVO MENSUROV BRAT? Opasan momak sa debelim dosijeom, pištolji, puške, narkotici, policija, EVO KAKO MU JE IZGLEDAO ŽIVOT

Brat Mensura Ajdarpašića, budućeg učesnika "Zadruge", Ardijan Ajdarpašić uhapšen je svojevremeno u akciji "Virtus" zajedno sa Baraninom Stojanom Dabanovićem.

Inače, Mensur Ajdarpašić postao je poznat javnosti učešćem u rijaliti programu "Zadruga", a čim je ušao na vrata "Bele kuće" gde je odmah počeo da provocira.

Mensur je tada bio u konfliktu sa Vladimirom Tomovićem, a jednom prilikom je Mensur pozdravljao ekipu iz zatvora i poručio im da je ovo samo "opomena" misleći na Vladimira Tomovića. On je zbog toga poludeo i rekao kako se njemu i njegovoj porodici preti ljudima iz zatvora i da to nije nimalo naivno. Kada su ga ukućani pitali koliko su ti ljudi ozbiljni on je rekao: "Jako".

Kako su mediji tada prenosili, Mesnurov brat Ardijan Ajdarpašić svojevremeno je hapšen je zbog sumnje da je u u maju 2019. godine u jednoj kladionici ranio sugrađanina Vasilija Vasa Boškovića.

Prema pisanju crnogorskih medija, i napadač i žrtva su poznati policiji i označeni su kao bezbednosno interesantne osobe koje sarađuju sa dva različita klana.

- Ajdarpašić je, prema policijski evidencijama, blizak Alanu Kožaru, vođi "barskog klana", za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Slobodana Šaranovića - preneli su tada crnogorski mediji.

- Sumnja se da je ušao u sportsku kladionicu u kojoj je već bio Bošković i iz blizine mu ispalio tri hica u noge. Odmah je istrčao, a ranjeni je prebačen u bolnicu i život mu nije ugrožen - rekao je izvor tamošnjim medijima.

Iz Uprave policije su saopštili da sumnjiče Ajdarpašića da je počinio krivično delo - ubistvo u pokušaju i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Inače, Ardijan Ajdarpašić se takmičio u talent programu "Pinkove zvezde" gde je okušao sreću kao pevač.

Podsetimo, kako su Vjesti preneli, Dabanović i Ajdarpašić uhapšeni su tokom racije kuće koja se nalazi na šetalištu u gradu Siudad de la Kosta.

Navodi se i da je procenjena vrednost zaplenjenog kokaina oko 16 miliona dolara.

Osim kokaina zaplenjeni su novac, četiri vozila, dva čamca, traktor, revolver, pištolj, pušku i dve sačmarice...

