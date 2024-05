KAĆA ISKRENO O ODNOSU SA GOBELJOM! Retko se viđaju, a sada sve IZNENADILA: Rodiću mu minimum troje

Pevačica Katarina Grujić praznik provodi u Atini, gde je sa ćerkom Katjom otišla kod supruga Marka Gobeljića, a sada je progovorila o porodici i proširenju.

Kako je istakla, veoma joj je važna porodica i podrška koju dobija, ali i ističe važnost očuvanja porodice, koja za nju predstavlja stub normalnog društva.

foto: Damir Dervišagić, Nebojša Mandić

Otkako je upoznala svog supruga, proslavljenog fudbalera Marka Gobeljića, mašta o velikoj porodici i ljubavi do kraja života.

foto: ATA images

- Kada smo Marko i ja počeli da se zabavljamo, pre skoro pet godina, znala sam da je on čovek mog života i da ću ostariti sa njim. Ne umem da objasnim kako sam to tačno mogla da predvidim, ali intuicija mi je govorila da je on taj. Otad verujem svom instinktu - kaže Kaća i dodaje da je Katja njihovu ljubav dodatno ojačala, zbog čega žele još dece.

- Često se šalim, pa kažem da ću Marku roditi minimum troje dece, a da će Katja dobiti i brata i sestru. Naravno, ne bih se bunila ni da imamo petoro dece - kaže Kaća kroz smeh, pa objašnjava da je u vaspitanju jedinice stroža od supruga:

foto: Printskrin/Instagram

- Marko je dobar, a ja loš policajac (smeh). Ne bi to možda bilo tako da smo zajedno, ali pošto on, zbog fudbala, od prošle godine živi u Atini i Katju viđa jednom mesečno, ne preostaje mu ništa drugo nego da joj, kada se vide, dozvoli da mu se popne na glavu. Kod mene ipak neki red mora da se zna, a i ona je naučila da kada mama kaže"ne", da je to "ne"! Pogleda me tužnim okicama, pokuša da izmanipuliše, ali kada vidi da sam odlučna u svom stavu, primiri se. Teško mi je, jer uprkos pomoći roditelja, sestre i dadilje koja katkad uskoči, najveći deo vremena provodimo nas dve same. I moju sestru Bojanu i mene vaspitavali su strogo i mislim da smo izrasle u dobre ljude - kaže Kaća.

