Slušaj vest

Nezvanično, u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici sa ozbiljnim povredama glave primljen je A.Ć. Sumnja se da je njega, dok je prelazio ulicu van pešačkog prelaza, udario vozač "renoa" koji se nije zaustavio, već dao gas i pobegao. On je ostavio mališana na ulici.

Kako se saznaje, svedoci nezgode pozvali su policiju i Hitnu pomoć. Dete je, navodno, bilo bez svesti.

Prvo je primljen u Urgentni centar, a zatim u bolnicu u Tiršovoj. O nezgodi je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteBosna i HercegovinaTRAGEDIJA NA PUTU! Poginula žena, tri osobe povređene posle prevrtanja "golfa 6"
shutterstock-2152640437.jpg
HronikaSAOBRAĆAJKA KOD ČAČKA: Povređen motociklista ležao na putu, srča posvuda! Strašan prizor sa mesta nesreće (VIDEO)
nesreća kod Čačka
Bosna i HercegovinaTUGA DO NEBA: Majku i ćerku pokosio vozač "golfa" kod Prijedora, danima su se borile! Na kraju su zajedno sahranjene (FOTO)
Erna Kararić
HronikaJASNA POGINULA NA MESTU, KOLEGINICI PUKLA SLEZINA - KRVARILA JE DANIMA: Rođaka žene koju je ubio pijani mladić u Ečkoj traži NAJTEŽU KAZNU za bahatog vozača!
Jasna Cvetković, poginula, saobraćajna nesreća, Ečka (2).jpeg
Hronika"PROĐE GODINA TUGE I BOLA..." Neutešna porodica kuvara Nikole (24) koji je nastradao u jezivom udesu kamiona i autobusa kod Umke, objavila potresnu čitulju
nikola-uzelac.jpg