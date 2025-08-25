U beogradskom naselju Krnjača u subotu oko 11 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno dete od osam godina. Za udes se saznalo danas.
DEČAK (8) BEZ SVESTI PRONAĐEN NASRED ULICE U KRNJAČI: Udario ga autom, dao gas i pobegao, mališana ostavio u teškom stanju, prolaznici zvali Hitnu
Nezvanično, u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici sa ozbiljnim povredama glave primljen je A.Ć. Sumnja se da je njega, dok je prelazio ulicu van pešačkog prelaza, udario vozač "renoa" koji se nije zaustavio, već dao gas i pobegao. On je ostavio mališana na ulici.
Kako se saznaje, svedoci nezgode pozvali su policiju i Hitnu pomoć. Dete je, navodno, bilo bez svesti.
Prvo je primljen u Urgentni centar, a zatim u bolnicu u Tiršovoj. O nezgodi je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
