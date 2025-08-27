Dvadesetdevetogodišnji D. P. iz Kruševca uhapšen je zbog pokušaja ubistva.
Drama
PUCNJAVA U KRUŠEVCU! Napadač ranio mladića (29) ispred svoje kuće, u TEŠKOM STANJU prebačen u Klinički centar
Slušaj vest
On je osumnjičen da je sinoć oko 22 časa, na ulici ispred svoje kuće, pucao u drugog mladića.
Tom prilikom mu je naneo povrede opasne po život, zbog čega je ranjeni mladić operisan u Kliničkom centru Niš.
Policiјa јe јutros pronašla i uhapsila osumnjičenog.
Po nalogu tužioca, D. P. јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Kruševcu.
Reaguj
Komentariši