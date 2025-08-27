Slušaj vest

On je osumnjičen da je sinoć oko 22 časa, na ulici ispred svoje kuće, pucao u drugog mladića.

Tom prilikom mu je naneo povrede opasne po život, zbog čega je ranjeni mladić operisan u Kliničkom centru Niš.

Policiјa јe јutros pronašla i uhapsila osumnjičenog.