IZVADIO NOŽ U GRADSKOM AUTOBUSU I NAPAO ČOVEKA (41): Nasilnik (29) iz Niša pobegao, policija ga brzo uhapsila
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. S. (1996) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.
On je večeras, kako se sumnja, tokom vožnje u gradskom autobusu u Nišu prišao četrdesetjednogodišnjem muškarcu, izvadio nož i uputio mu pretnje, a potom izašao iz autobusa i pobegao.
Policajci su ga, efikasnim radom, ubrzo pronašli i uhapsili, a kod njega su našli nož i skalpel.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
