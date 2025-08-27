Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. S. (1996) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On je večeras, kako se sumnja, tokom vožnje u gradskom autobusu u Nišu prišao četrdesetjednogodišnjem muškarcu, izvadio nož i uputio mu pretnje, a potom izašao iz autobusa i pobegao.

Policajci su ga, efikasnim radom, ubrzo pronašli i uhapsili, a kod njega su našli nož i skalpel.