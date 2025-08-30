POTRESAN SUSRET OCA BEBE BAČENE U ZEMUNU I MAJE KOJA JU JE PRONAŠLA Čvrsto je zagrlio, plače kao kiša, sreli se na mestu gde se sve dogodilo: "Oprostite majci"
Otac bebe - 20-godišnji S.P., koji je u potresnoj ispovesti za Informer ispričao šta se sve izdešavalo tog dana u njegovoj porodici, imao je samo jednu želju - da upozna ženu koja mu je spasla dete.
To se danas i ostvarilo pošto ih je posle ispovesti pomenuti list i spojio. Susret je bio pun emocija, suza, ali i zahvalnosti.
- Hteo bih da Vam se zahvalim što se mi spasli malu devojčicu, Hvala Vam od srca. Da Vas nije bilo ona ne bi preživela. Mnogo vam hvala, hvala dragom Bogu da Vas je poslao - kroz suze je ponavljao otac bebe.
Maja Miladinović ga je puna razumevanja zagrlila i dala reči utehe.
"KAD SAM PREPOZNAO MOJU MALU BEBICU NA SNIMKU, BIO SAM U ŠOKU, TRESAO SE" Ispovest oca bebe bačene u Zemunu: Voleo bih da vidim ženu koja ju je pronašla
- Volite je i čuvajte, a majci oprostite - rekla je Maja koja je istakla da veruje da će se beba vratiti porodici i svom ocu koji će joj pružiti bolju budućnost.
Otac je u potresnoj ispovesti rekao da bi najviše voleo da ponovo da zagrli svoju decu.
- Jedno dete je u bolnici, sve je dobro s njom. Drugo u Zvečanskoj. Voleo bih da mi se deca vrate, ja nisam imao detinjstvo, ako meni moj otac nije pružio lepo detinjstvo, ja želim da ga pružim svojoj deci. Radim na građevini kako bi moja deca sve imala..., rekao je otac spasene bebe.
Kurir.rs/Informer