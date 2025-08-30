"hvala dragom Bogu da Vas je poslao"

To se danas i ostvarilo pošto ih je posle ispovesti pomenuti list i spojio. Susret je bio pun emocija, suza, ali i zahvalnosti.

- Hteo bih da Vam se zahvalim što se mi spasli malu devojčicu, Hvala Vam od srca. Da Vas nije bilo ona ne bi preživela. Mnogo vam hvala, hvala dragom Bogu da Vas je poslao - kroz suze je ponavljao otac bebe.

Maja Miladinović ga je puna razumevanja zagrlila i dala reči utehe.

- Volite je i čuvajte, a majci oprostite - rekla je Maja koja je istakla da veruje da će se beba vratiti porodici i svom ocu koji će joj pružiti bolju budućnost.

Otac je u potresnoj ispovesti rekao da bi najviše voleo da ponovo da zagrli svoju decu.