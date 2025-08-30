Slušaj vest

Otac bebe - 20-godišnji S.P., koji je u potresnoj ispovesti za Informer ispričao šta se sve izdešavalo tog dana u njegovoj porodici, imao je samo jednu želju - da upozna ženu koja mu je spasla dete.

To se danas i ostvarilo pošto ih je posle ispovesti pomenuti list i spojio. Susret je bio pun emocija, suza, ali i zahvalnosti.

Maja Miladinović, žena koja je u Zemunu pronašla bebu bačenu pored kontejnera  Foto: Kurir

- Hteo bih da Vam se zahvalim što se mi spasli malu devojčicu, Hvala Vam od srca. Da Vas nije bilo ona ne bi preživela. Mnogo vam hvala, hvala dragom Bogu da Vas je poslao - kroz suze je ponavljao otac bebe.

Mesto u Zemunu gde je novorođena beba od 7 dana bačena pored kontejnera Foto: Kurir

Maja Miladinović ga je puna razumevanja zagrlila i dala reči utehe.

- Volite je i čuvajte, a majci oprostite - rekla je Maja koja je istakla da veruje da će se beba vratiti porodici i svom ocu koji će joj pružiti bolju budućnost. 

 Otac je u potresnoj ispovesti rekao da bi najviše voleo da ponovo da zagrli svoju decu.

 - Jedno dete je u bolnici, sve je dobro s njom. Drugo u Zvečanskoj. Voleo bih da mi se deca vrate, ja nisam imao detinjstvo, ako meni moj otac nije pružio lepo detinjstvo, ja želim da ga pružim svojoj deci. Radim na građevini kako bi moja deca sve imala..., rekao je otac spasene bebe.

