U krvavom sukobu jedan od mladića (23) izgubio je život, dok je drugi zadobio teške povrede i hitno prebačen u Urgentni centar. Cela ulica bila je blokirana do 7 sati ujutru, dok je policija obavljala uviđaj.

Kako se može videti, na asfaltu su i dalje vidljivi jezivi tragovi krvi, koji i svedoče o hororu koji se odigrao usred mirnog beogradskog naselja.

ubijen mladić vračar kladionica 2.jpg
Foto: Kurir.rs

Stanari okolnih zgrada jutros su i dalje u šoku, a mnogi nisu mogli da sakriju uznemirenost prizorom koji ih je dočekao pred ulazima.

- Iz sna me prvo probudila buka ispred zgrade, ali reagovala sam tek na zvuk kola hitne pomoći. Kada sam izašla na terasu, videla sam da je krvi bilo po putu ispred kladionice, odmah sam pomislila da je izbila neka svadja. Do jutra nisam mogla da spavam - rekla je jedna stanarka Kursuline ulice.

ubijen mladić vračar kladionica 3.jpg
Mesto ubistva mladića na Vračaru Foto: Kurir.rs

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju motiva i okolnosti ovog zločina, a prema prvim informacijama, sukob je započeo nakon svađe u kladionici. Još uvek se utvrđuje ko je i iz kog razloga potegao nož.

Građani Vračara poručuju da su uznemireni zbog sve češćih obračuna na ulicama, a strah je zavladao među stanarima jer, kako kažu, "nije bezbedno ni proći ulicom noću".

Istraga je u toku.

4.jpg
IMG-20250830-WA0113.jpg
radovan.jpg
Untitled-1 copy555.jpg