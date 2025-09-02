Beogradska policija uhapsila je noćas oko ponoći muškarca A.O. (32) za kog se sumnja da je na okretnici 29 i 18 izbo muškarca koji prodaje na pijaci na Medakoviću.
Ubadanje se dogodilo u Ulici Braće Srnić. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati a tereti se za pokušaj ubistva.
Napad se dogodio predveče, oko 18 časova, a policija je napadača pronašla i privela posle samo nekoliko sati.
Prema našim nezvaničnim saznanjima, izbodeni je stabilan i intubiran, a odmah sinoć i hitno operisan. Uboden je u bubreg, a ima i posekotinu na vratu kao i posekotine po licu i nosu.
U trenutku prijema bio je u teškom stanju s trbuhom punim krvi a pukla mu je od povreda i plućna maramica.
Ubadanju je svedočio i jedan očevidac ali nije bilo načina da napadača spreči u naumu.
Napadač i izbodeni poznaju se s pijaci pa bi motiv mogao tu da se krije.
