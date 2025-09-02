Slušaj vest

Ubadanje se dogodilo u Ulici Braće Srnić. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati a tereti se za pokušaj ubistva.

Napad se dogodio predveče, oko 18 časova, a policija je napadača pronašla i privela posle samo nekoliko sati.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, izbodeni je stabilan i intubiran, a odmah sinoć i hitno operisan. Uboden je u bubreg, a ima i posekotinu na vratu kao i posekotine po licu i nosu.

U trenutku prijema bio je u teškom stanju s trbuhom punim krvi a pukla mu je od povreda i plućna maramica.

Ubadanju je svedočio i jedan očevidac ali nije bilo načina da napadača spreči u naumu.

Napadač i izbodeni poznaju se s pijaci pa bi motiv mogao tu da se krije.