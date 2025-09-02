Slušaj vest

U nastavku suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za sedam ubistava, otmice, trgovinu drogom i oružjem kao i jedno silovanje mladića u prostorijama na stadionu FK Partizan, nastavljeno je izvođenje dokaza, i to prisluškivanih razgovora optuženog Vlada Georgieva.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je, između ostalog, pušten razgovor koji je optuženi Georgiev vodio sa popularnim reperom Stefanom Đurićem Rastom u januaru 2021. godine, neposredno nakon što je reper pušten iz pritvora. Georgiev, koji je u to vreme bio Rastin menadžer, bio je među prvim osobama koje je Rasta kontaktirao.

Stefan Đurić Rasta Foto: Printscreen/Instagram

Kuća u Tršiću

- Tebra, u šoku sam, ne možeš da veruješ, samo su došli po mene i rekli: "Pakuj se". Sad sam ušao u kuću s ovom malom. Dobro sam, odlično, sve ćemo da pričamo, pričaće ti brat, znači haos - rekao je Rasta, na šta mu Georgiev odgovara:

- Javiću Dedi, javiću braći, svima ću javiti, već sam se čuo s njim. Okrenuće te, nije tu, zvaće te na whatsapp, hoće da te čuje, da ti čestita slobodu i sve ostalo.

Slađana Sekulić i Vlada Georigev Foto: Nenad Kostić

Takođe, u Specijalnom sudu u Beogradu su danas, između ostalog, pušteni razgovori i Vlade Georgieva i njegove supruge Slađane Sekulić. Georgiev je optužen da je, zajedno sa suprugom, predao Veljku Belivuku kuću u blizini Tršića koja je, navodno, korišćena za vežbanje pucanja i isprobavanje oružja. Odbrana Georgieva, međutim, tvrdi da je Belivuk na tom imanju samo pucao u - vrapce.

U jednom od razgovora, Georgiev je detaljno objašnjavao planove za postavljanje kamera na imanju, koje bi snimale dolazak gostiju.

- Biće jedna kamera pored onog roštilja što si video, da snima dolazak. Znači, tu negde ćemo je staviti da snima dolazak, ona će bukvalno biti napolju i može da kisne, znaš - rekao je Georgiev, ne precizirajući tačnu lokaciju.

Osim toga, Georgiev se raspitivao o "mladim grobarima" u Loznici. Njegova supruga Slađana Sekulić, kako se saznaje iz preslušanih razgovora, bila je aktivno uključena u organizovanje navijača Partizana u tom gradu. U razgovoru se pominje da su "Principi" bili u lošem odnosu sa lokalnim grupama, te da je postojala napetost oko organizacije.

Odlučuje o svemu

- Grupa u Loznici postoji, momak se zove Ivan Radaljac. Mi smo napravili grupu zato što su ti tvoji klinci rekli da neće na tribinu dok su "Principi" tu - rekla je Slađana Sekulić u razgovoru objašnjavajući kako su se lokalni navijači organizovali.

- Momak ih je zvao i dao im dukseve, radimo im grafite, sve smo pokrenuli, dobili neke pozicije - dodala je.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Libertaspress/Sky aplikacija

Georgiev je, kako se čuje u razgovoru, bio uključen u koordinaciju rada sa lokalnim grupama, naglašavajući da mladi navijači moraju raditi pod njegovim nadzorom i nadzorom njegove supruge.