TEBRA, U ŠOKU SAM, SAMO SU DOŠLI PO MENE I REKLI: PAKUJ SE! Reper Rasta po izlasku iz pritvora prvo pozvao Belivukovog vojnika Vladu Georgieva, svog menadžera!
U nastavku suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za sedam ubistava, otmice, trgovinu drogom i oružjem kao i jedno silovanje mladića u prostorijama na stadionu FK Partizan, nastavljeno je izvođenje dokaza, i to prisluškivanih razgovora optuženog Vlada Georgieva.
U Specijalnom sudu u Beogradu danas je, između ostalog, pušten razgovor koji je optuženi Georgiev vodio sa popularnim reperom Stefanom Đurićem Rastom u januaru 2021. godine, neposredno nakon što je reper pušten iz pritvora. Georgiev, koji je u to vreme bio Rastin menadžer, bio je među prvim osobama koje je Rasta kontaktirao.
Kuća u Tršiću
- Tebra, u šoku sam, ne možeš da veruješ, samo su došli po mene i rekli: "Pakuj se". Sad sam ušao u kuću s ovom malom. Dobro sam, odlično, sve ćemo da pričamo, pričaće ti brat, znači haos - rekao je Rasta, na šta mu Georgiev odgovara:
- Javiću Dedi, javiću braći, svima ću javiti, već sam se čuo s njim. Okrenuće te, nije tu, zvaće te na whatsapp, hoće da te čuje, da ti čestita slobodu i sve ostalo.
Takođe, u Specijalnom sudu u Beogradu su danas, između ostalog, pušteni razgovori i Vlade Georgieva i njegove supruge Slađane Sekulić. Georgiev je optužen da je, zajedno sa suprugom, predao Veljku Belivuku kuću u blizini Tršića koja je, navodno, korišćena za vežbanje pucanja i isprobavanje oružja. Odbrana Georgieva, međutim, tvrdi da je Belivuk na tom imanju samo pucao u - vrapce.
U jednom od razgovora, Georgiev je detaljno objašnjavao planove za postavljanje kamera na imanju, koje bi snimale dolazak gostiju.
- Biće jedna kamera pored onog roštilja što si video, da snima dolazak. Znači, tu negde ćemo je staviti da snima dolazak, ona će bukvalno biti napolju i može da kisne, znaš - rekao je Georgiev, ne precizirajući tačnu lokaciju.
Osim toga, Georgiev se raspitivao o "mladim grobarima" u Loznici. Njegova supruga Slađana Sekulić, kako se saznaje iz preslušanih razgovora, bila je aktivno uključena u organizovanje navijača Partizana u tom gradu. U razgovoru se pominje da su "Principi" bili u lošem odnosu sa lokalnim grupama, te da je postojala napetost oko organizacije.
Odlučuje o svemu
- Grupa u Loznici postoji, momak se zove Ivan Radaljac. Mi smo napravili grupu zato što su ti tvoji klinci rekli da neće na tribinu dok su "Principi" tu - rekla je Slađana Sekulić u razgovoru objašnjavajući kako su se lokalni navijači organizovali.
- Momak ih je zvao i dao im dukseve, radimo im grafite, sve smo pokrenuli, dobili neke pozicije - dodala je.
Georgiev je, kako se čuje u razgovoru, bio uključen u koordinaciju rada sa lokalnim grupama, naglašavajući da mladi navijači moraju raditi pod njegovim nadzorom i nadzorom njegove supruge.
- Moraš im objasniti da ne smeju ništa da urade bez tvog znanja. Ako hoće da šaraju neki zid, ne smeju ništa bez da pitaju tebe, a ti zovi mene da ti kažem. Moraju da te zovu za sve, a ti zovi mene ili Slađu. Moraš ih držati pod kontrolom jer oni su klinci, ne znaju ništa. Rekao sam ovom malom da slovo jedno sprejem ne sme da napiše da ne pita tebe, a ti ne zoveš mene ili Slađu - rekao je Georgiev Ivanu Radaljcu, jasno stavljajući do znanja da sve aktivnosti moraju biti odobrene i od strane Slađane Sekulić.