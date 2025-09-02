Slušaj vest

Dok javnost potresa slučaj 15-godišnje devojčice koja je surovo mučena u parku na Novom Beogradu, a među kolovođama bila je i druga devojčica, nova priča o školskom nasilju dolazi iz Subotice. Učenik jedne osnovne škole godinama trpi maltretiranje od svojih vršnjaka, a njegov otac odlučio je da svoju ispovest podeli u emisiji Crna hronika na Kurir televiziji.

- Došlo je do napada sa leđa, to se vidi i na snimku kamere u školskom hodniku. Jasno se vidi koškanje u grupi, udaranje s leđa. Moj sin je pokušao da napusti grupu, tada su mu prišli iza leđa i izmiče mu obe noge, on pada napred na ruku, gnječi rebra i dobija povredu slezine - ispričao je otac dečaka.

On navodi da je odmah pozvan u školu.

- Otišao sam momentalno. Rekao je da mu nije dobro, boleo ga je stomak i nije mogao da diše. Pogledao sam snimak gde se sve jasno vidi, pao je napred, ruka mu je ostala ispod tela, tu je verovatno došlo i do tog nagnječenja, a tako je nastalo i cepanje slezine. Otišli smo u bolnicu i videli da postoji njeno oštećenje, međutim, nije mogla ni da se sanira, morali su da je izvade.

Dečak je danas u stabilnom stanju, ali oporavak još traje.

- Sada je dobro, ali na konstantnom je monitoringu što se svega tiče. Ne znam tačno kada će izaći, sve zavisi od celokupnog stanja - rekao je otac.

On otkriva da ovo nije prvi put da njegov sin trpi nasilje od iste grupe vršnjaka.

- Nasilje je i ranije trpeo od te iste grupe. Dečak koji ga je gurnuo sa leđa nije iz njegovog razreda. Od njegovog prvog razreda dolazi kući i ima problem sa nekolicinom vršnjaka. Stalno se žalio da ga maltretiraju, da mu smeta. Prijavljivao je, išao je i kod psihologa, ali to je sve bilo uzalud bačeno vreme.

Najveći problem, kaže, jeste reakcija škole.

- Niko iz škole ništa nije preduzeo. Umesto da se reši ciljna grupa, to je sve nekako naopako ispalo. Preduzeo sam sve što sam mogao da uradim, decu sam prepisao da mogu da nastave školu koliko toliko normalno.

