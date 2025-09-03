Slušaj vest

Dejan Mirković (37) navijač Partizana ubijen je sinoć ispred kafića na Detelinari u Novom Sadu.

Ubistvo se dogodilo oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove, koja je nakon zločina bila zatvorena za saobraćaj. Od zadobijenih povreda navijač je odmah preminuo, a za osumnjičenim, koji je identifikovan kao G. V., policija i dalje traga.

Ubijeni Dejan Mirković Foto: Instagram

Sedeli za istim stolom

- Pre zločina žrtva i osumnjičeni sju navodno, sedeli za istim stolom u lokalu. U jednom trenutku su se posvađali u kafiću, ali tada navodno, nije došlo do fizičkog, već samo verbalnog - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Do tuče je došlo tek kad su Mirković i osumnjičeni izašli iz lokala. Osumnjičeni je izvadio nož i nekoliko puta izbo Mirkovića. Krvi je bilo na sve strane. Usledila je panika, s obzirom na to da je u to vreme bilo još gostiju u kafiću, ali i slučajnih prolaznika.

Dugogodišnji sukob

Kako nam je zatim objasnio izvor, sumnja se da je do sukoba došlo zbog ranijih neraščišćenih računa.

- I žrtva i osumnjičeni su poznati u navijačkim krugovima i istraga će utvrditi koji je motiv ovog ubistva, ali veruje se da je u pitanju sukob oko trgovine narkoticima - navodi izvor.

Nakon krvavog sukoba policija je odmah izašla na teren, kao i ekipa Hitne pomoći.

1/5 Vidi galeriju Uviđaj nakon ubistva u Novom Sada Foto: 192

- Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali bezuspešno, Mirković je podlegao povredama. Uviđaj je trajao satima, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu naložio je da se telo pošalje na obdukciju - kaže Kurirov izvor.

Inače, Dejan Mirković je 2020. godine ranjen u Rumenci, a tada je, kako je istraga utvrdila, u njega pucao G. V., pripadnik suprotnog tabora navijača iz Novog naselja, koji je i sam ranjen 2018. godine kod vrtića u istom naselju.