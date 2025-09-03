OVO JE DŽUDISTA KOJI JE UBIJEN ISPRED KLADIONICE NA VRAČARU! Vukašin (23) bio sa prijateljem kad su upali napadači, usledio krvavi sukob (FOTO)
Džudista Vukašin Stanković (23) ubijen je za vikend ispred jedne kladionice na Vračaru u Beogradu, dok je njegov prijatelj M. R. (23) tom prilikom zadobio teške povrede.
Sukob sa drugom grupom mladića dogodio se u noći između subote i nedelje, tačnije dva sata iza ponoći u Kursulinoj ulici na Vračaru. Svađa je prerasla u krvavi obračun i ubistvo, a za napadačima na dvojicu momaka policija i dalje traga.
Kamere zabeležile napad
- Ubijeni Vukašin i njegov prijatelj M. R. bili su u kladionici na Vračaru, a u jednom trenutku, iz zasad nepoznatog razloga, u lokal su ušla dvojica mladića i započela svađu s njima - navodi izvor i dodaje:
- Navodno, ispred kladionice u Kursulinoj ulici čekala su ih još dvojica mladića. Napad su zabeležile nazorne kamere, kako ove unutar kladionice tako i ispred. Takođe, cela ulica je maltene pod video nadzorom i to bi istražiteljima moglo da pomogne u identifikaciji napadača i njihovom hapšenju.
Prijatelj teško povređen
Grupa napadača se posle tuče i krvavog okršaja razbežala, a kolima Hitne pomoći povređeni su prevezeni u Urgentni centar u Beogradu.
- Od zadobijenih povreda Vukašin Stanković je i pored svih naporala lekara preminuo, dok je njegov prijatelj M. R. teško povređen, operisan je i prema prvim informacijama, zadobio je rane po grudima i nogama. Takođe, oštećeni su mu unutrašnji organi - bubreg, želudac i dijafragma - navodi sagovornik.
Uviđaj je trajao pet sati, a za to vreme ulica na Vračaru je bila zatvorena za saobraćaj. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.