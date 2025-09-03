Slušaj vest

Džudista Vukašin Stanković (23) ubijen je za vikend ispred jedne kladionice na Vračaru u Beogradu, dok je njegov prijatelj M. R. (23) tom prilikom zadobio teške povrede.

Sukob sa drugom grupom mladića dogodio se u noći između subote i nedelje, tačnije dva sata iza ponoći u Kursulinoj ulici na Vračaru. Svađa je prerasla u krvavi obračun i ubistvo, a za napadačima na dvojicu momaka policija i dalje traga.

Ovo je ubijeni Vukašin Sanković Foto: Printscreen

Kamere zabeležile napad

- Ubijeni Vukašin i njegov prijatelj M. R. bili su u kladionici na Vračaru, a u jednom trenutku, iz zasad nepoznatog razloga, u lokal su ušla dvojica mladića i započela svađu s njima - navodi izvor i dodaje:

- Navodno, ispred kladionice u Kursulinoj ulici čekala su ih još dvojica mladića. Napad su zabeležile nazorne kamere, kako ove unutar kladionice tako i ispred. Takođe, cela ulica je maltene pod video nadzorom i to bi istražiteljima moglo da pomogne u identifikaciji napadača i njihovom hapšenju.

Mesto gde je izboden Vukašin Stankoivć i njegov prijatelj Foto: Kurir.rs

Prijatelj teško povređen

Grupa napadača se posle tuče i krvavog okršaja razbežala, a kolima Hitne pomoći povređeni su prevezeni u Urgentni centar u Beogradu.

- Od zadobijenih povreda Vukašin Stanković je i pored svih naporala lekara preminuo, dok je njegov prijatelj M. R. teško povređen, operisan je i prema prvim informacijama, zadobio je rane po grudima i nogama. Takođe, oštećeni su mu unutrašnji organi - bubreg, želudac i dijafragma - navodi sagovornik.