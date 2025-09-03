"ANĐELE, SINE MOJ JEDINI! NEMA REČI KOJIMA SE MAJKA MOŽE OPROSTITI OD SVOG ČEDA ZAUVEK..." Novine prepune čitulja za ubijenog džudistu Vukašina (foto)
"Anđele moj, sine moj jedini Vukašine, nema reči kojima se majka može oprostiti od svog čeda zauvek. Ostaje samo bol i beskrajna tuga zbog tvog preranog odlaska. Počivaj u miru! Voli te najviše tvoja majka"...
Ova potresna čitulja osvanula je za džudistu Vukašina Stankovića (23) koji je nasmrt izboden ispred kladionice na Vračaru u Beogradu. Sukob sa drugom grupom mladića dogodio se u noći između subote i nedelje, tačnije dva sata iza ponoći, u Kursulinoj ulici na Vračaru, a svađa je prerasla u krvavi obračun i ubistvo.
Dok dišemo bićeš živ
- "Poslednji pozdrav našem Vukiju, dok dišemo bićeš živ u našim srcima. Najjači si i najbolji bio dok nam te ne otrgoše iz naručja. Neka te anđeli čuvaju", "Našem dragom Vukašinu, poslednji pozdrav uz nevericu da smo te zauvek izgubili. Bio si ponos naš i takvog ćemo te zauvek pamtiti", "Poslednji pozdrav našem kumašinu Vukiju, tvoj osmeh i toplina zauvek će živeti u našim sećanjima. Hvala ti što si bio deo našeg života. Počivaj u miru Vuki i neka te anđeli čuvaju", "Zauvek ćeš ostati u našim srcima", "Moja sećanja na tebe nikada neće da izblede", "Dragi naš Vule, nebo je dobilo čistu dušu, a mi smo izgubili našeg Vukašina. Neka mu Gospod podari rajsko naselje, a majci utehu" - pisalo je na nekim od čitulja Vukašinu Stankoviću .
Da je tuga za Vukašinom prevelika, pokazuje i čitulja njegovi drugara iz Osnovne škole "Jovan Miodragović" na Vračaru.
- Sa tugom u srcu, prerano se opraštamo od našeg voljenog Vukašian Stankovića. Njegov osmeh i dobrota će zeuvek ostati u našim srcima! Poslednji pozdrav od drugova iz osnovne škole - navodi se u čitulji.
Nemi od bola
- "Mom najvoljenijem Vukašinu, zauvek u mom srcu. I nikada neće postojati nijedan kao ti. Bez tebe ostaje samo praznina koja se ne može ispuniti i ljubav prema tebi koja će zauvek trajati", "Našem voljenom Vukašinu. Najdraži Vukašine, anđele naš. Zauvek ćemo te pamtiti po osmehu, lepoti i vedrini. Zahvalni smo na svakom trenutku sa tobom. Ostaješ zauvek u našim dušama. Počivaj u miru", "Nemi smo... Volimo te..." Dobri naš Vukašine, tvoj prerani odlazak je ostavio veliku prazninu i bol", "Vuki naš, neka te anđeli čuvaju. Zauvek ćemo te voleti" - moglo je pročitati u mnogobrojnim oproštajima od džudiste Vukašina.
Njegova porodica objavila je čitulju u kojoj navode kada će biti sahrana.
- Sa bolom u srcu obaveštavamo da je našem voljenom Vukašinu Stankoviću nasilnim putem prekinut život u 23. godini. Sahrana će se obaviti u četvrtak 4. septembra u 12.30 časova na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 12 časova - navode se u čitulji koju potpisuje ožalošćena porodica.
Napadači u bekstvu
Istragu povodom ubistva na Vračaru vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Kako smo ranije pisali, dvojica napadača ušla su u kladionicu na Vračaru u kojoj su bili Vukašin i njegov prijatelj M. R. (23) i napali ih. Sukob se nastavio ispred kladionice gde su čekala još dvojica napadača. Svađa je eskalirala ubistvom - Vukašin je od zadobijenih povreda preminuo u Urgentnom centru u Beogradu, a njegov prijatelj je teško povređen i nalazi se i dalje u bolnici.
Napadači su se nakon krvave tuče razbežali i za njima se intezivno traga.