"Anđele moj, sine moj jedini Vukašine, nema reči kojima se majka može oprostiti od svog čeda zauvek. Ostaje samo bol i beskrajna tuga zbog tvog preranog odlaska. Počivaj u miru! Voli te najviše tvoja majka"...

Ova potresna čitulja osvanula je za džudistu Vukašina Stankovića (23) koji je nasmrt izboden ispred kladionice na Vračaru u Beogradu. Sukob sa drugom grupom mladića dogodio se u noći između subote i nedelje, tačnije dva sata iza ponoći, u Kursulinoj ulici na Vračaru, a svađa je prerasla u krvavi obračun i ubistvo.

Dok dišemo bićeš živ

- "Poslednji pozdrav našem Vukiju, dok dišemo bićeš živ u našim srcima. Najjači si i najbolji bio dok nam te ne otrgoše iz naručja. Neka te anđeli čuvaju", "Našem dragom Vukašinu, poslednji pozdrav uz nevericu da smo te zauvek izgubili. Bio si ponos naš i takvog ćemo te zauvek pamtiti", "Poslednji pozdrav našem kumašinu Vukiju, tvoj osmeh i toplina zauvek će živeti u našim sećanjima. Hvala ti što si bio deo našeg života. Počivaj u miru Vuki i neka te anđeli čuvaju", "Zauvek ćeš ostati u našim srcima", "Moja sećanja na tebe nikada neće da izblede", "Dragi naš Vule, nebo je dobilo čistu dušu, a mi smo izgubili našeg Vukašina. Neka mu Gospod podari rajsko naselje, a majci utehu" - pisalo je na nekim od čitulja Vukašinu Stankoviću .

Da je tuga za Vukašinom prevelika, pokazuje i čitulja njegovi drugara iz Osnovne škole "Jovan Miodragović" na Vračaru.

- Sa tugom u srcu, prerano se opraštamo od našeg voljenog Vukašian Stankovića. Njegov osmeh i dobrota će zeuvek ostati u našim srcima! Poslednji pozdrav od drugova iz osnovne škole - navodi se u čitulji.

Nemi od bola

- "Mom najvoljenijem Vukašinu, zauvek u mom srcu. I nikada neće postojati nijedan kao ti. Bez tebe ostaje samo praznina koja se ne može ispuniti i ljubav prema tebi koja će zauvek trajati", "Našem voljenom Vukašinu. Najdraži Vukašine, anđele naš. Zauvek ćemo te pamtiti po osmehu, lepoti i vedrini. Zahvalni smo na svakom trenutku sa tobom. Ostaješ zauvek u našim dušama. Počivaj u miru", "Nemi smo... Volimo te..." Dobri naš Vukašine, tvoj prerani odlazak je ostavio veliku prazninu i bol", "Vuki naš, neka te anđeli čuvaju. Zauvek ćemo te voleti" - moglo je pročitati u mnogobrojnim oproštajima od džudiste Vukašina.

Njegova porodica objavila je čitulju u kojoj navode kada će biti sahrana.

- Sa bolom u srcu obaveštavamo da je našem voljenom Vukašinu Stankoviću nasilnim putem prekinut život u 23. godini. Sahrana će se obaviti u četvrtak 4. septembra u 12.30 časova na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 12 časova - navode se u čitulji koju potpisuje ožalošćena porodica.

Napadači u bekstvu

Istragu povodom ubistva na Vračaru vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Kako smo ranije pisali, dvojica napadača ušla su u kladionicu na Vračaru u kojoj su bili Vukašin i njegov prijatelj M. R. (23) i napali ih. Sukob se nastavio ispred kladionice gde su čekala još dvojica napadača. Svađa je eskalirala ubistvom - Vukašin je od zadobijenih povreda preminuo u Urgentnom centru u Beogradu, a njegov prijatelj je teško povređen i nalazi se i dalje u bolnici.