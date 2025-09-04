Slušaj vest

Navijač Partizana Dejan Mirković (37) brutalno je ubijen nakon tuče ispred jednog ugostiteljskog objekta u Novom Sadu, a na društvenim mrežama od njega su se sada oprostili pristalice i simpatizeri kluba iz Humske.

Ubistvo navijača Partizana, podsetimo, dogodilo se 2. septembra oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove u naselju Detelinara u Novom Sadu. Ubistvu je, navodno prethodila svađa dugogodišnjeg simpatizera Partizana i osumnjičenog G. V. koju su sedeli za istim stolom u kafiću. Iz, za sada nepoznatog razloga, došlo je do sukoba koji je eskalirao u ubistvo.

Ubijeni navijač Dejan Mirković Foto: Printscreen/Facebook

Pevamo tvoje ime u glas

"Tribina ti je zahvalna za sve godine verne... Počivaj u miru, ratniče", "Živiš brate", "Anđeli neka te čuvaju, pali brate", "Praviš svoju tribinu, gore negde i čekaj nas, dolazimo i mi", "Poslednji pozdrav Deki", "Kad budemo pevali pesmu našu, ti si s nama, brate", "Pevamo tvoje ime, svi u glas, svu u glas...", "Pamtimo tvoju strast i ljubav prema klubu, nikad nećeš biti zaboravljen", "Na nebu prava armija Partizana, putuj spokojan" - ovo su samo neki od oproštaja koji se može pročitati na društvenim mrežama za ubijenog Dejana Mirkovića, koji je iza sebe ostavio porodicu i prijatelje.

Ubijeni navijač Partizana Dejan Mirković Foto: Printscreen/Facebook

Sukob od ranije

Kako smo ranije pisali, žrtva i osumnjičeni su od ranije imali nekih neraščišćenih računa.

- Pre zločina žrtva i osumnjičeni su navodno, sedeli za istim stolom u lokalu. U jednom trenutku su se posvađali u kafiću, ali tada navodno, nije došlo do fizičkog, već samo verbalnog. Do tuče je došlo tek kad su Mirković i osumnjičeni izašli iz lokala. Osumnjičeni je izvadio nož i nekoliko puta izbo Mirkovića. Krvi je bilo na sve strane. Usledila je panika, s obzirom na to da je u to vreme bilo još gostiju u kafiću, ali i slučajnih prolaznika - rekao nam je ranije izvor i objašnjava da su i jedan i drugi poznati u navijačkim krugovima.

Uviđaj nakon ubistva navijača Partizana