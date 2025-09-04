Slušaj vest

Navijač Partizana Dejan Mirković (37) ubijen je u utorak uveče ispred jednog kafića na Detelinari u Novom Sadu. Istražitelji danonoćno rade na slučaju, pregledaju se nadzorne kamere i isputuju svedoke kako bi što pre rasvetlili ubistvo navijača. Takođe, intezivno se traga za osumnjičenim G. V. (37) za koga se sumnja da je kobne večeri nasmrt izbo nožem Mirkovića.

Ubistvo navijača Partizana dogodilo se 2. septembra oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove u Novom Sadu. Ubistvu je, navodno, prethodila svađa dugogodišnjeg simpatizera Partizana i osumnjičenog G. V. koji su prethodno sedeli za istim stolom u kafiću. Iz zasad nepoznatog razloga između njih je došlo do sukoba koji je eskalirao u ubistvo.

Pregledaju se kamere

- Tokom uviđaja policija je odnela snimke nadzornih kamera, jer u kafiću, ispred njega i na susednim lokalima postoje kamere. Pregledaju se navodno, sati video materijala, kako bi se utvrdilo kretanje i ponašanje žrtve i ubice koji je sada u bekstvu - kaže Kurirov izvor i dodaje:

- Sumnja se da je osumnjičeni došao kolima, a da je pobegao peške, ali te informacije se i dalje proveravaju. Kobne večeri, navodno s njima je sedelo još nekoliko momaka koji su pokušali kasnije da smire situaciju, ali nisu uspeli. Tokom dosadašnje istrage policija je uhapsila mladića (25) za koga se sumnja, da je pomogao osumnjičenom G. V. nakon ubistva. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

U zagrljaju sa Belivukom

Dejan Mirković i Veljko Belivuk

Inače, Dejan Mirković je dugogodišnji navijač Partizana koji je sa svojom ekipom iz Novog Sada bio veoma aktivan na južnoj tribini. Poznavaoci prilika tvrde da je ubijeni Mirković često delio "šipku" sa sada okrivljenim Veljkom Belivukom!. Potvrda da su Mirković i Belivuk bili bliski svedoči i footgrafija sa tribine na jednoj od utakmica Partizana.

- Belivuk i Mirković su se poznavali, bili su u dobrim odnosima. Mirković se trudio oko grupe iz Novog Sada i navodno, uvek je bio "dostupan" svim važnijim navijačima Partizana. Upoznali su se još dok su bili klinci, a onda je Belivuk munjevito porastao pet, šest godina pre ovog njegovog velikog hapšenja - kaže poznavaoc prilika i dodaje da je Belivuk sa Mirkovićem uvek imao fin i korektan odnos.