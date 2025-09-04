Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (25) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Sumnja se da je on, u iznajmljenom stanu u Novom Sadu, krio osumnjičenog za ubistvo tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina. M. M. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Uhapšen osumnjičeni za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, ubistvo Dejana Mirkovića (37) navijača Partizana dogodilo se 2. septembra oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove u Novom Sadu. Ubistvu je, navodno, prethodila svađa dugogodišnjeg simpatizera Partizana i osumnjičenog G. V. koji su prethodno sedeli za istim stolom u kafiću. Iz zasad nepoznatog razloga između njih je došlo do sukoba koji je eskalirao u ubistvo.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni G. V. i ubijeni Dejan Mirković godinama su u zavadi i imaju neraščišćene račune. G. V. je nedavno izašao iz zatvora, a 2020. godine ranio je navijača Mirkovića. Dok je G. V. bio iza rešetaka ubijeni Mirković je na njegovu porodičnu kuću bacio bombu.

