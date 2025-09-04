Slušaj vest

Bekstva iz zatvora retko se dešavaju, ali kada do njih dođe, svaka sekunda odlučuje. U trenucima kada zatvorenici pokušaju da pobegnu, na ispitu su i mere obezbeđenja i hrabrost čuvara. Jedan od njih je i Zvonko Tomašević, bivši čuvar Kazneno-popravnog zavoda. Sprečio je pokušaj bekstva i time pokazao koliko je odgovornost stražara presudna, a svoju priču podelio je i za gledaoce emisije "Crna hronika" na Kurir televiziji.

Zatvorenik pokušao da prevari stražare da je vezan

- Moje lično iskustvo prilikom pokušaja bekstva bilo je kada smo osuđenika iz Nove Skele prebacivali na suđenje u Katanićevoj. Lice je na neki način imalo ključ, došlo je do tog ključa, i prilikom transporta odvezalo se i ostavilo samo ovlaš vezane noge i ruke, da izgleda kao da je pod kontrolom. Kada smo stali, kolega je otvorio jedna vrata na marici, zatim i rešetku. Tada je lice odgurnulo i rešetku i kolegu i iskočilo iz vozila. Međutim, iskočilo je pravo na mene, jer sam pokrivao ugao koji je bio slobodan. Obuhvatio sam ga oko pasa i zajedno s kolegama ga savladao, oborili smo ga, vezali i pozvali hitnu pomoć da ga pregleda, da ne bi bilo primedbi da je upotrebljena sila - ispričao je stražar.

Kako kaže, odmah je o svemu obavešten sudija, upravnik, načelnik službe i ostale nadležne ustanove. Suđenje je odloženo, a osuđenik je vraćen u zatvor. Kasnije se saznalo da je bekstvo bilo unapred organizovano.

- Da smo krenuli sat vremena kasnije, verovatno bi bila sačekuša, saobraćajna nezgoda, mi stanemo, on zajauče, mi otvorimo vrata, a čekaju ga saučesnici na skuterima. Možda bi došlo i do upotrebe oružja. Hvala Bogu da je prošlo ovako - rekao je.

Iz ovakvih zatvora najčešće beže

Podsetio je i na bekstvo iz Centralnog zatvora kada su tri lica preskočila zid.

- Krenuli smo u poteru. Jedno lice je uspelo da pobegne, čekala su ga kola, ali druga dva smo uhvatili u privatnoj kući, u jednoj šupi - naveo je.

Bekstva se, kako dodaje, najčešće dešavaju u poluotvorenim zatvorima i starim objektima loše konstrukcije.

- Najviše su to manji zatvori. Kopaju rupe i pobegnu, ili sa šetališta gde nema dobre pokrivenosti kamerama. Imali smo i pokušaje bekstva iz sudnica, pa čak i iz klinike, kada kolega nije adekvatno privezao osuđenika - objasnio je stražar.

Iako deluje da su ovakvi slučajevi dramatični, kazne za uhvaćene begunce najčešće su disciplinske. Praksa je pokazala da se njima boravak u zatvoru retko produžava. Uglavnom dobiju disciplinsku meru i iz poluotvorenog budu prebačeni u zatvoreno odeljenje. Samo u najtežim slučajevima dolazi do produženja kazne.

