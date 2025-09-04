STRAŽAR SPREČIO FILMSKO BEKSTVO IZ ZATVORA - Za dlaku izbegnuta saobraćajka koja je trebalo da bude SAČEKUŠA "Iskočio je iz vozila, ali je pao pravo na mene!"
Bekstva iz zatvora retko se dešavaju, ali kada do njih dođe, svaka sekunda odlučuje. U trenucima kada zatvorenici pokušaju da pobegnu, na ispitu su i mere obezbeđenja i hrabrost čuvara. Jedan od njih je i Zvonko Tomašević, bivši čuvar Kazneno-popravnog zavoda. Sprečio je pokušaj bekstva i time pokazao koliko je odgovornost stražara presudna, a svoju priču podelio je i za gledaoce emisije "Crna hronika" na Kurir televiziji.
Zatvorenik pokušao da prevari stražare da je vezan
- Moje lično iskustvo prilikom pokušaja bekstva bilo je kada smo osuđenika iz Nove Skele prebacivali na suđenje u Katanićevoj. Lice je na neki način imalo ključ, došlo je do tog ključa, i prilikom transporta odvezalo se i ostavilo samo ovlaš vezane noge i ruke, da izgleda kao da je pod kontrolom. Kada smo stali, kolega je otvorio jedna vrata na marici, zatim i rešetku. Tada je lice odgurnulo i rešetku i kolegu i iskočilo iz vozila. Međutim, iskočilo je pravo na mene, jer sam pokrivao ugao koji je bio slobodan. Obuhvatio sam ga oko pasa i zajedno s kolegama ga savladao, oborili smo ga, vezali i pozvali hitnu pomoć da ga pregleda, da ne bi bilo primedbi da je upotrebljena sila - ispričao je stražar.
Kako kaže, odmah je o svemu obavešten sudija, upravnik, načelnik službe i ostale nadležne ustanove. Suđenje je odloženo, a osuđenik je vraćen u zatvor. Kasnije se saznalo da je bekstvo bilo unapred organizovano.
- Da smo krenuli sat vremena kasnije, verovatno bi bila sačekuša, saobraćajna nezgoda, mi stanemo, on zajauče, mi otvorimo vrata, a čekaju ga saučesnici na skuterima. Možda bi došlo i do upotrebe oružja. Hvala Bogu da je prošlo ovako - rekao je.
Iz ovakvih zatvora najčešće beže
Podsetio je i na bekstvo iz Centralnog zatvora kada su tri lica preskočila zid.
- Krenuli smo u poteru. Jedno lice je uspelo da pobegne, čekala su ga kola, ali druga dva smo uhvatili u privatnoj kući, u jednoj šupi - naveo je.
Bekstva se, kako dodaje, najčešće dešavaju u poluotvorenim zatvorima i starim objektima loše konstrukcije.
- Najviše su to manji zatvori. Kopaju rupe i pobegnu, ili sa šetališta gde nema dobre pokrivenosti kamerama. Imali smo i pokušaje bekstva iz sudnica, pa čak i iz klinike, kada kolega nije adekvatno privezao osuđenika - objasnio je stražar.
Iako deluje da su ovakvi slučajevi dramatični, kazne za uhvaćene begunce najčešće su disciplinske. Praksa je pokazala da se njima boravak u zatvoru retko produžava. Uglavnom dobiju disciplinsku meru i iz poluotvorenog budu prebačeni u zatvoreno odeljenje. Samo u najtežim slučajevima dolazi do produženja kazne.
Ukoliko vam je učinjena nepravda ili ste pretrpeli neki vid nasilja, možete nam pisati na e-mail: crna.hronika@kurir.rs. Otvoreni smo za ispovesti i spremni da vam pružimo podršku i pomoć.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs