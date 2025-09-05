Slušaj vest

Viši sud u Novom Sadu nakon saslušanja osumnjičenog Gorana V. (37) u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, kome se na teret stavlja da je pre tri dana ubio navijača Partizana Dejana Mirkovića (37), određen je pritvor do 30 dana. 

- Osumnjičenom Goranu V. je određen pritvor zbog sumnje da bi mogao da pobegne s obzirom na to da je posle izvršenog dela pobegao s mesta zločina. Pritvor mu je određen i da ne bi uticao na svedoke i time ometao dalji postupak, a potom i kako ne bi počinio isto krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Četrvrti razlog zbog kojeg mu je određen pritvor jeste "način izvršenja i težina posledica krivičnog dela koji su doveli do uznemiravanja javnosti" - navodi naš sagovornik. 

7.jpg
Ubijeni navijča Partizana, Dejan Mirković Foto: Printscreen/Facebook

Osumnjičenom Goranu V. na teret se stavlja ubistvo, a nakon njegovog hapšenja saopštenjem se oglasio MUP Srbije. Juče ujutru slobode je lišen i Goranov saučesnik S. M. koji je, kako se sumnja, posle zločina u iznajmljenom stanu krio ubicu

Podsetimo, ubistvo navijača Partizana dogodilo se 2. septembra oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove u Novom Sadu. Ubistvu je, navodno, prethodila svađa dugogodišnjeg simpatizera Partizana i osumnjičenog Gorana V. koji su prethodno sedeli za istim stolom u kafiću. Iz zasad nepoznatog razloga između njih je došlo do sukoba koji je eskalirao u ubistvo.

Uviđaj, hapšenje osumnjičenih i nož kojim je počinjeno ubistvo u Novom Sadu Foto: 192

- Nakon što je nekoliko puta izbo žrtvu ispred kafića, osumnjičeni je nož bacio u ulični odvod za kanalizaciju. Policija je posle hapšenja našla oružje kojim je počinjen zločin i ono je važan dokaz u slučaju - kaže naš sagovornik. 

Ubijeni Dejan Mirković danas će biti sahranjen na Starom groblju u Novom Sadu. Istraga povodom ubistva partizanovog navijača i dalje je u toku. 

