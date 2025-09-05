Slušaj vest

Na snimku se prvo moglo čuti kako Belivuk i optuženi Nebojša Janković komentarišu radove na vikendici, da bi zatim tema prešla na oružje koje se nalazilo u objektu. Iz sadržaja razgovora se čuje da je pomenuto više komada oružja, uključujući pištolje i vazdušnu pušku.

Dali vikendicu Belivuku

Podsetimo, kuća u Tršiću poznatija kao "Deda Mrazova kuća" bila je tajni štek Veljka Belivuka, u kojoj je sa najbližim saradnicima provodio vreme misleći da su bezbedni i da niko neće mogi da čuje i vidi njihovo planiranje kriminalnih poslova. Veljko Belivuk je sa suprugom Bojanom u kućici koja se nalazi nasred guste šume boravio u decembru 2020. godine tik, nedugo pred hapšenje 4. februara 2021.

Posle hapšenja kriminalne grupe, policijski inspektori su danima pretresali kuću, a tokom istrage se došlo do informacija da je zabačena kuća u Tršiću u vlasništvu Vlada Georgieva, ranije Dragana Sekulića, i da je sa ženom Slađanom Sekulić za kratko vreme renovirao vikendicu od poda do plafona. Povremeno su, dok je kuća bila u fazi pripreme, dolazili da je obilaze Belivuk i njegova žena, a kada su u njoj boravili, navodno su ih vodom i hranom snabdevali upravo Georgiev i njegova žena.

Georgiev: "Imam ja 19-ku, poneću."

Belivuk:"Poneo je on danas 'češku zbrojevku', brate, isto. Ona nam ne treba, ovaj ćemo ovde da držimo."

Dalje u razgovoru, Georgiev navodi da može da očisti oružje, pominjući opremu za čišćenje koju poseduje:

Georgiev:"Mogu i ja da očistim to, da isprskam, i imam dole unutra onu žicu za čišćenje... Kad smo nosili 'gloka' pre dok sam nosio CZ, on prvi krene da rđa".

U kutiji se, prema rečima učesnika, nalazi vazdušna puška sa "većim dijabolama" za koju Janković navodi da ima veliki domet.

Janković: "Može ovo na 150 metara da ubiješ. Imaš doboš ovde, kad repetiraš, povučeš, on 'cap', izbaci se doboš i onda se puni dijabola. Vrti ga kao revolver".

Georgiev:"A ovo na 50-70 metara, u glavu nekog"

Janković: "Ova dijabola ide 300 metara u sekundi... Može da ubije, ako te pogodi u glavu."

Razgovor je potom nastavljen komentarima o divljači u okolini, dok Janković savetuje da se "gađa samo u glavu". Nakon što Georgiev i Slađana Sekulić napuštaju vikendicu, Belivuk i Janković ostaju i nastavljaju razgovor, uključujući i komentare o pucanju:

Belivuk:"Hoćeš da gađamo nešto?"

Janković:"Nema ništa, hajde neku metu da namestimo. Ostajemo, a?"

Belivuk: "Ne, ti i ja ostajemo, nego sam mislio da gađamo malo, brate."

Puška se, prema Jankovićevim rečima, prodaje sa optikom i specijalnim sistemom punjenja, i navodi da je plaćena 1.400 evra.

Prethodno su prikazane fotografije snimljene u Tršiću 22. decembra 2020. godine. Na njima se vidi kuća i automobil sa upaljenim farovima, dok je zaokružena silueta navodno Vlada Georgieva, a na drugoj Belivuk, nakon čega je okrivljeni vođa klana izašao za govornicu i ironično prokomentarisao da bi "voleo da upozna tog stručnjaka koji može sa leđa da prepozna ko je ko na fotografijama".

"Čak je i Bojana prešla na Skaj"

Bojana Belivuk

Takođe, pušteni su i presretnuti razgovori Slađane Sekulić, jedine žene koja je optužena da je pripadnik ozloglašenog klana, kada je u razgovoru sa jednim od saradnika rekla da je čak i Bojana Belivuk prešla na Skaj! Naime, u razgovoru sa Dejanom Đukićem, Slađana Sekulić ga pita "što ne piše na 'Skaj' kao normalan čovek", ističući da se samo još njih dvoje čuju na običan telefon i da je čak i Bojana Belivuk prešla na "Skaj" i "samo tamo zove".

Sekulićeva u jednom od razgovora pominje izvesnog "profesora" i "Dedu". Podsetimo, među pripadnicima klana upravo je glavni čovek za narkotike nosio nadimak Deda.

Slađana Sekulić, jedina žena u klanu i njen suprug Vlado Georgijev

Javljali Belivuku stanje ispred Humske

Posebnu pažnju privukao je razgovor Sekulićeve sa Ilijom Kovačevićem. Ona se žalila da su joj poruke obrisane i da ima problem sa telefonom, na šta joj on odgovara da je "ista situacija kod svih". Podsetimo, okrivljeni saradnik Srđan Lalić je ranije pred sudom izjavio da je upravo Ilija Kovačević bio zadužen za nabavku “Skaj” telefona kojima se klan služio. Prethodno su preslušani i njeni razgovori sa suprugom optuženim Vladom Georgievim od 26. decembra 2020. godine gde mu govori: "Javi Velji da stoje dve marice, dve interventne ispred kapije, ulaze na stadion, stoje pod rotacijom", na šta joj Georgiev odgovara da su "došli da vide da li ima neko okupljanje", a potom dodaje da je pored Belivuka i da "ima puno posla".