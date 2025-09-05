Slušaj vest

Mladić A. K. koji se sumnjiči, da je za vikend učestvovao u napadu na džudistu Vukašina Stankovića (23) ispred jedne kladionice na Vračaru u Beogradu, uhapšen je i određen mu je pritvor do 30 dana. 

- Osumnjičeni A. K. lišen je slobode i njemu se na teret stavlja da je počinio krivična dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško delo pokušaj ubistva u saizvršilaštvu. Saslušan je u nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega mu je određen jednomesečni pritvor - kaže naš sagovornik i dodaje:

vukašin+.jpg
Ubijeni Vukašin Stanković Foto: Printscreen

- Osumnjičenom A. K. pritvor je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti. 

Naime, kako samo ranije pisali, sukob mladića dogodio se u noći između 30. i 31. avgusta, dva sata iza ponoći u  Kursulinoj ulici na Vračaru. Vukašin je kobne večeri bio sa prijateljem M. R. (23) u kladionici, a u jednom trenutku, navodno, u lokal su ušla dva mladića i usledila je svađa. Izašli su ispred kladionice gde su ih čekala još dvojica momaka. Usledila je opšta makljaža, a Vukašin i njegov prijatelj su zadobili teške telesne povrede. 

ubijen mladić vračar kladionica 2.jpg
Mesto na kom je ubijen džudista Vukašin Stanković Foto: Kurir.rs

- Vukašin Stanković je preminuo i pored svih napora lekara, a navodno je 19 puta izboden nožem, dok je njegov prijatelj M. R. operisan i nalazi se u bolnici. Grupa napadača se razbežala, a kamere su snimile krvavu tuču u centru grada - podseća naš sagovornik.

Istragu povodom ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a za ostalim napadačima se i dalje intezivno traga. 

vukašin +++.jpg
vukašinnn.jpg
ubijen mladić vračar kladionica 1.jpg
nemanja-nikolic-2.jpg