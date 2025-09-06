Slušaj vest

Srđan Jezdimir (45), ozloglašeni narko-bos poreklom iz Srbije, poznat među južnoameričkim istražiteljima kao "Srpski Eskobar", nije prestajao da vodi krvavi narko-biznis ni iz zatvorske ćelije!

Naime, dok u Ekvadoru čeka suđenje zbog optužbi da je oprao 4,3 miliona dolara zarađenih prodajom kokaina i da je učestvovao u trgovini ljudima, Jezdimir je, prema informacijama koje su isplivale u javnost, nastavio da komanduje narko-kartelom iz zatvora.

Foto: historias, Fiscalía

Ime Srđana Jezdimira povezivalo se s mrežom koja je drogu iz Perua slala u Evropu, a zarađeni novac ubacivala u firme za obezbeđenje, farme škampa i transportne kompanije.

Srbin je uhapšen 20. novembra prošle godine u spektakularnoj policijskoj akciji nazvanoj "Evro 2024", koju je predvodila ekvadorska policija za organizovani kriminal. Nakon hapšenja otkriveno je da su poternice za njim raspisale i Austrija i Hrvatska, takođe zbog šverca droge.

Majka merkala farmu

Jezdimir se tokom suđenja za šverc droge u Južnoj Americi branio da u Srbiji nikad nije osuđivan i da je u domovini bio uspešan sportista. Tvrdio je da je u Ekvador došao "zbog porodičnog biznisa", a kao dokaz predao dokumentaciju da mu je majka 2013. godine bila u Ekvadoru da kupi farmu, ali je odustala jer je videla "previše naoružanih ljudi".

Afera oko Jezdimira produbila se još više kada je bivši sudija Kristijan Rohu Favian osuđen na tri godine zatvora i novčanu kaznu od 14.500 dolara jer je 2018. godine smanjio Jezdimiru kaznu sa 17 godina i četiri meseca na 10 godina zatvora! Na slobodu je pušten posle samo četiri godine uz obrazloženje da je u zatvoru pravio origami, čitao knjige i pisao sastave o štetnosti droge!

Sudija je pravdao odluku navodnom rehabilitacijom i dobrim ponašanjem, ali je kasnije razrešen i osuđen zbog zloupotrebe položaja, jer je Jezdimiru praktično otvorio vrata da se vrati kriminalu jači nego ikad.

Glavna karika između Perua i Evrope

"Srpski Eskobar", kako ga nazivaju mediji u Latinskoj Americi, hapšen je 2011. u Peruu, sa koferom punim droge, ali je za to navodno oslobođen. Tada je tokom suđenja tvrdio da ne zna španski i da mora da nađe prevodioca.

Takođe, bio je označen kao glavna karika u balkanskom kartelu koji je kokain nabavljao u Peruu, a zatim ga prebacivao u Evropu.

Foto: historias

U akciji "Oro blanko" 2014. godine Jezdimir je uhapšen s 153 kilograma kokaina i tada je prvi put osuđen na 17 godina zatvora.

Policija je tada otkrila da je njegova kriminalna organizacija posedovala laboratoriju za kokain od 150 kvadrata, opremljenu mikrotalasnim rernama, lampama za sušenje, hemikalijama i vagama. Jezdimir je, po uzoru na Pabla Eskobara, stvarao svoju imperiju, a navodno je čak i potkupljivao lokalne sudije i policajce.

Stolić proveravao da li je pod poternicom

Foto: Zorana Jevtić

I srpsko pravosuđe nije ostalo po strani. Ime Srđana Jezdimira pominjano je tokom suđenja inspektoru Božidaru Stoliću koji je optužen da je pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka odavao poverljive informacije. U optužnici se navodi da je Stolić proveravao da li je za srpskim narko-bosom raspisana poternica, jer je navodno trebalo da bude uhapšen ako se pojavi u Beogradu.

Srbin na vrhu piramide

Podsetimo, jedanaestorka pod vođstvom "Srpkog Eskobara" iz ćelije, uhapšena je prekjuče u velikoj međunarodnoj akciji kada je razbijena mreža švercera od kojih je dosad zaplenjeno 9,3 tone kokaina koji su pokušali da iz Latinske Amerike prebace u Evropu.

droga zaplena ekvador Foto: DiarioExtraEc/youtube

Na samom vrhu piramide bio je upravo Srđan Jezdimir, koji je iz zatvorske ćelije davao instrukcije svojim saradnicima! U ovoj spektakularnoj policijskoj akciji uhapšeni su ključni operativci koji su, po svemu sudeći, radili direktno po naređenju srpskog bosa i to, kako se pretpostavlja, preko šifrovanih aplikacija i ilegalnih veza.