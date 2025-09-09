Slušaj vest

Maturantkinja Krstina Panić (19) iz Dubone kod Mladenovca, inače, jedna od žrtava masakra koji je 4. maja 2023. počinio pomahnitali Uroš Blažić (23), danas bi sa porodicom i prijateljima proslavila svoj 21. rođendan.

Njeni neutešni roditelji Zorica i Saša Panić u jednom danu ostali su bez oba deteta, pored Kristine izgubili su i sina Milana (21), mladog policajca. Krvave noći bili su zajedno sa prijateljima u školskom dvorištu, a bez milosti njihov smeh i graju prekinula je rafalna paljba Blažića koji je dolazio iz pravca Malog Orašja gde je već pucao na okupljenu omladinu kod spomenika Ravni Gaj. Izašao je Uroš Blažić iz sivog "mercedesa" i počeo da puca iz kalašnjikova. Ubio je i teško ranio svoje vršnjake, a iza sebe je ostavio samo krv, jauke, zapomaganje i neopisivu tugu i bes.

Kako smo već naveli, da je živa Kristina bi verovatno danas birala koju haljinu će obući i kakvu frizuru će napraviti za proslavu svog rođendana, ali nažalost, sudbina je bila surova pa joj sad umesto poklona voljeni čestitaju njen dan na društvenim mrežama.

Nebo ti daruje zvezde

- Kristina, danas je 9. septembar, dan što ti ime šapuće tiho, a sveće gore umesto osmeha, i dok srce pati da ne čuje niko... Kristina, dušo nevina, tvoj korak ne odzvanja više, ali ljubav što ostavi svima ni vreme ni smrt ne briše. Na ovom rođendanu bez tebe sve ruže venu od bola, a nebo ti daruje zvezde da krase ti večna polja - piše u prvom delu pesme koju je objavila Suzana Ranković, inače sestra ubijenog Dalibora Todorovića.

- U svakom dahu se čuješ u svakoj suzi si blizu, uspomene ostaše večne, šteta što život nema reprizu. Kristina, anđele mili, tvoj osmeh u srcima traje, iako nebo te skriva ljubav te zauvek daje. Zauvek ostaješ nada, da tamo negde tvoj smeh još vlada. A ovde gde ljubav za tobom boli živiš u srcima onih koje bol još za tobom boli.

- Kad leptir krilima tiho zatreperi, srce pomisli da to si ti, ali nestane brzo, ostane želja da još jednom čujemo tvoj glas jedini - piše zatim u objavi.

- Dušo nežna i sveta, tvoj osmeh zauvek u srcima traje, i dok nas tuga kroz godine prati, ljubav za tebe nikad ne staje... Želim ti reći, nešto tiho, da mom bratu zameniš mene, da zagrliš i mog dragog Daču kad meni suza od tuge krene. Čuvaj ih, draga moja devojčice, budi sestra obojici sada, nek tvoj topli zagrljaj nežan bude ono što meni u srcu nedostaje sada. Moja će duša smiriti tiho, kad jednog dana ode kod vas. A naša slika večno traje, a ispod napišite da niko nije mogao rastaviti nas... - piše na kraju pesme.

Niko ne može da mi vrati decu

Saša Panić, neutešni otac je tokom suđenja Urošu Blažiću, naveo da je njemu decu niko ne može da vrati.

- Izgubio sam sina i ćerku, a ovima hoću da poručim glava za glavu. Uroše ti si mi prvi, a ti Radiša drugi. Seći ću te na komade, da li si me čuo Uroše, ja ću sedeti tu gde si ti, ali ćeš biti ispod zemlje kao moja deca. Naći ću te za pet, 10 godina ja ću ti presuditi i neću se smiriti dok to ne uradim i ne budem sedeo na njegovom mestu. Ovde nema "p" od porodice, a ja bih svima poželeo da su imali porodicu kao što sam ja imao. Nažalost, imao sam takvu porodicu, ti si mi je oduzeo monstrume. Meni decu niko ne više da mi vrati i plati - rekao je za govornicom Panić.

- Briga me šta ćeš da pričaš Uroše, hoću razlog zašto si mi ubio ćerki i sina, ubio si mi decu. Smej se smej, naučiću te ja pameti.

Inače, da podsetimo, suđenje masovnom ubici i njegovom ocu, bivšem pukovniku Vojske Srbije Radiši Blažiću koji se tereti da je nabavio nelegalno oružje kojim je njegov sin počinio zločin, bilo je veoma burno, prepuno bolnih emocija i besa. Iako je suđenje počelo u zgradi Višeg suda u Smederevu, zbog bezbednosti prvobitno je odlukom Vrhovnog suda Srbije bilo prebačeno u sudnicu u Okružnom zatvoru, a zatim je usledila odluka da se suđenje održava u najvećoj i najbezbednijoj sudnici u zemlji, u Specijalnom sudu u Beogradu. U decembru prošle godine došlo je do presude okrivljenima koji su osuđeni na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Prvostepenu presudu Blažićima potvrdio je Apelacioni sud u Beogradu.

"Ubili su mi sve!"

Tokom suđenja za sudsku govornicu o bolu koji oseća i šta je prethodilo stravičnom zločinu pričala je svojevremeno i Zorica Panić koja je bila vidno besna i imala je svašta da kaže okrivljenima.

- Ubili su mi sve! Moja ćerka i sin su bili divni mladi ljudi, Dača, ali i ova deca iz Orašja su bila za primer. Danas mu ništa nije smešno vidim, nije ti smešno majmune! Imam premedbu i na vas sudija kako vodite postupak, jedino hvala tužiocu Ivanu Konataru koji je bio oštar prema njima, trebao je da bude još oštriji. Tresem se. Zašto njegova porodica nije došla ovde da se trese sa nama, da proživljavaju ovo nešto, jel Biljana Blažić treba da bude izostavljena iz svega ovoga. Radiša, žena ti je našla drugog dečka, a tebi ću da kažem za moju decu ćeš da platiš čim bude trebalo, vidim nije ti više smešno - rekla je ona tada i dodala: