Policija je tokom jučerašnjeg dana uhapsila ubicu iz Obrenovca koji se sumnjiči da je najpre pretukao muškarca u okolini Obrenovca, zapalio mu kuću, a potom kolima usmrtio njegovog sina i na društvenim mrežama objavio snimak krvavog pira. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otkrio je da su nasilniku lisice na ruke stavljene u mestu Crvena Jabuka u kukuruzištu, u okolini Uba.

Osumnjičeni je, prema rečima meštana, danima slao uznemirujuće poruke porodici Jovanović, a onda je, kako se sumnja, svoje pretnje i ostvario. Njegov krvavi pohod počeo je u selu Veliko Polje, a završio se kilometrima dalje.

Ovaj slučaj šokirao je javnost i izazvao veliku zabrinutost zbog načina na koji se nasilni sadržaji šire putem interneta. Međutim, meštani, koji su i ranije prijavljivali da im preti, kažu da su strahovali da bi ovako nešto moglo da se desi. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu i pokušava da utvrdi da li je zločin planiran unapred i šta je bio motiv ubice.

Više o ovoj temi govovrio je gost Kurir televizije: Mladen Radulović, šef deska portala "Telegraf.rs":

- Policija je brzo krenula u akciju, odmah po saznanju da se dogodio stravičan zločin kod Obrenovca. Za sada se pretpostavlja da su oni imali izjave očevidaca sa lica mesta, koji su najpre ispričali u kom smeru je otišao sumničeni Srđan P. posle izvršenog zločina. Krenuli su ka obližnjem mestu koje se zove Crevena jabuka, odnosno Jošanica. U tom delu je lociran, opkoljen i tu je već praktično uhapšen. Na kraju je, pošto je bio naoružan, uključen policijski tim za pregovaranje. Posle čak nekoliko sati pregovaranja, oni su ga ubedili da preda oružje i da se zapravo ova drama završi hapšenjem - kaže Radulović.

Milan Radulović Foto: Kurir Televizija

Meštani svakodnevno strahovali od osumnjičenog:

Komšije osumnjičenog otkrili su da su se žrtva i osumnjičeni prošle nedelje poslađali oko zemlje, pošto su dalji rod:

- Ostali meštani su se takođe žalili na taj teror koji su trpeli od osumnjičenog. Ovo je još jedno upozorenje da pojedinac ne sme da bude jači od države, jer u tom slučaju se obesmišljava ideja spokoja za svakog građanina. Bilo je priča da je ta kuća već zapaljena pre nekoliko dana, nejasno je zbog čega i koji su to razlozi da osnovničenje ne bude ukrašeno odmah po tom izlivu samog nasilja. Praktično, zapaljenje kuće je ogromno nanošenje materijalne štete. Nekoliko dana kasnije imamo stravičan zločin. Jednostavno, apel svim građanima da u takvim slučajevima, kada se pojavi nasilnik u njihovom kraju, to odmah prijave. Naravno, i za policiju da na takve prijave reaguje odmah.

Majka osumnjičenog je samo dva dana pred zločina prijavila sina policiji zbog pretnji:

- Svi meštani su strahovali od samog izvršioca zločina. To se dešavalo u kontinuitetu. Komšinica ubijenog je čak i rekla da je osumnjičeni S.P od nje hteo da kupi kuću, ali mu se nije svidelo to što je alarm povezan sa policijom, te je odustao. Može da se pretpostavi da je planirao vršenje krivičnih dela. Jedna opšta paralela je činjenica da su mnogi meštani potvrdili da je bio preke naravni.

