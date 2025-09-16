MUP OBJAVIO FOTOGRAFIJE SREDSTVA KOJE JE KORIŠĆENO U NOVOM SADU Ponovo demantovali laži da je upotrebljen štetni gas: Nema tragova zabranjenih supstanci!
Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje da se u javnosti ne iznose netačne tvrdnje o upotrebi opasnih i zabranjenih hemijskih sredstava i na taj način vrši grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje panike i narušavanje ugleda policije.
Prilikom intervencije policije u Novom Sadu na uspostavljanju narušenog javnog reda, nisu korišćena hemijska sredstva koja sadrže oznaku "CN".
- Uvidom u službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i stanja u magacinima MUP, utvrđeno je da takva sredstva nisu nabavljana, već isključivo hemijska sredstva sa oznakom "CS" - navodi se u saopštenju.
Takođe, na prikazanoj fotografiji nalazi se čaura od ispaljenog metka pored koje stoji jednodelni segment u kome se nalazila hemijska materija "CS", a koje je bila lansirana. Čaura i jednodelni segment osnovni su delovi hemijskog metka.
Kurir.rs