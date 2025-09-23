Slušaj vest

U svrljiškom kraju i dalje traje misterija - zašto je krajem avgusta Ljubisav T. (81) iz sela Pirkovac ubio svog komšiju Jovana M.(80) kada zbog ranije zavade nisu ni reč progovorili punih 40 godina!

To u ovom selu nije ni malo lako jer mesto sada broji 12 stanovnika pa nije jednostavno ne komunicirati s nekim četiri decenije. Meštani ovog i okolnih sela su pogotovo zaprepašćeni činjenicom da je nakon toga osumnjičeni Ljubisav stavio telo na prikolicu traktora i odvezao u susedno selo Radenkovac gde je u najgušćem delu šume ostavio leš jadnog čoveka.

Kako nam je danas saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu, i dalje traje "postupak dokazivanja protiv Ljubusava T. zbog sumnje da je učinio krivično delo ubistvo", a pritom je i imao pušku u nelegalnom posedu pa mu se i to stavlja na teret. U ovom planinskom selu, kako nam je reklo par meštana, niko nije znao da osumnjičeni ima pušku.

Policiji priznao gde je telo Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

Neki meštani su videli tog četvrtka Ljubisava za volanom traktora, a pretpostavljaju da je u prikolici bio njegov mrtav komšija. Puška je odmah nađena u bašti odnosno kukuruzištvu gde se dogodilo ubistvo, a on je policiji i pokazao gde je odvezao telo.

- Supruga ubijenog je prošla kroz selo tog dana u četvrtak, tražila je Jovana, ali ni u snu nam nije palo na pamet da se tako nešto dogodilo. Moja porodica je bila tu na groblju, na uzvišenju i mi smo čuli da je nešto puklo tog jutra, ali ko će da pomisli da se dogodio takav zločin. Pogotovo što nas je u selu bilo 14 stanovnika. Svi o svakome znaju sve – rekao je jedan meštanin Kuriru, ali nije hteo da se predstavi.

Komšija o strašno ubistvu Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

Jovanova udovica, Srbijanka rekla je tri dana nakon ubistva za Kurir da joj je izuzetno teško jer nije mogla da zamisli da će a ovaj način da ostane bez supruga.

- Srce mi se kida od muke. Ugasio mi kuću, ubio je domaćina i to kakvog domaćina. I sve bih dala čini mi se da saznam što je pucao u mog muža. I mene to muči jer oni nisu razgovarali 40 godina. I to sam molila policiju da kaže ovaj što ga je ubio, sad kada imaju mirnu starost. To me muči i ne mogu da prebolim - kaže Srbijanka.

Ona je tada kazala da je Ljubisav bio izuzetno prgav čovek, da se bahatio po selu i ranije.

- Poslednji put sam videla supruga ujutru kada je pošao u njivu da ugasi gasni top koji puca pa tera od rasada divlje svinje i ostale štetočine. Imali smo problema sa tim divljim svinjama u kukuruzištu i samo je pošao da ga ugasi. Onda sam mu rekla: "Sačekaj, zajedno ćemo da krenemo, samo da namirimo kravu". Mislila sam i zreo paradajz da naberemo. Onda mi je on rekao: "A, što ti da ideš, da se mučiš, kada ja to sve mogu sam". Tada sam ga poslednji put videla. To je bilo oko 9 sati. Ljudi ga videli kada je ugasio top. I ubijen je tamo gde je rasad paradajza - priča ova žena.

Policija iz Niša je otkrila da je Ljubisav T. nakon svirepog ubistva hteo da prikrije zločin koji se dogodio u četvrtak ujutru i to tako što je pokušao da ukloni leš u ataru susednog sela Radenkovac kod Svrljiga. Meštanin sela Pirkovac S. Z. je nakon molbe policije da pomogne traktorom da se izvuče telo iz jaruge to i učinio.

Ubio ga u kukuruzištu Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

- Ja sam preko dana video Ljubisava kako traktorom prevozi nešto kroz selo i to pokriveno najlonom. Ljubisav je težak čovek oduvek bio. Verovatno je priznao gde je sakrio telo jer me je policija pitala da traktorom prevezem telo od Radenkovca. To je takva nedođija gde je odvukao jadnog komšiju. Teško bi ga našli sigurno da nije sam priznao. To je od glavnog puta sigurno dva kilometra unutar šume - objašnjava Kuriru komšija S. Z.