Slušaj vest

Inspektori kriminalističke policije i njihove kolege iz Forenzičkog centra juče su izuzimali tragove sa više lokacija u Budvi i na Cetinju kako bi ušli u trag osobama koje su prekjuče ubile navodne pripadnike škaljarskog klana Stefana Beladu i Andriju Ivanovića.

Prema navodima crnogorskog Dana, pretresi su vršeni kako na terenu cetinjskog sela Ugnji, gde su pronađena tela ubijenih, tako i u reonu ka Budvi, ali i u nekim stambenim objektima u tom gradu. Kako se nezvanično saznaje, inspektori su u prvoj fazi istrage utvrdili da su navodni "škaljarci" namamljeni u mesto Ugnji, gde su potom likvidirani. Zbog toga su izuzeti telefoni i radi se na analizi njihovih komunikacija, kako bi se utvrdilo u dogovoru s kim su došli u cetinjsko selo u kojem su pronađena njihova tela.

Ovde su pronađena tela "škaljaraca" Foto: Printscreen Rtcg

Upravo to bi mogao biti ključni dokaz koji bi policiju doveo na trag ubicama. Tokom jučerašnjeg dana, ali i dan ranije, u policiji je saslušano više osoba koje su dale iskaze u svojstvu građana.Proveravani su alibiji uglavnom pripadnika kavačkog klana, čiji potpis, kako se sumnja, najverovatnije stoji na ovoj dvostrukoj likvidaciji. Ipak, nije bilo osnova za bilo čije hapšenje. Međutim, policija poseduje određene operativne podatke koje proveravaju kako bi došli do imena egzekutora. Jasno je da u likvidaciji nije učestvovalo samo jedno lice, baš kao što se podrazumeva da su ubice imale pomagače koji su pratili Beladu i Ivanovića, najverovatnije i neke koji su s njima bili u bliskom kontaktu, ali su verni kavačkom klanu.

Nekoliko sati nakon što je prijavljeno ubistvo, na teritoriji Budve pronađen je zapaljeni motor koji su napadači najverovatnije koristili prilikom bekstva.

Uviđaj trajhao satima, policija traga za napadačima Foto: Printscreen Rtcg

Možda je ubica isto lice koje je nedavno pucalo u Beladu?

Ubistvo Belade i Ivanovića samo je jedno u nizu između zavađenih kotorskih klanova. Taman kada je izgledalo da su odlučili da zakopaju ratne sekire, "kavčani" i "škaljarci" su nastavili krvavi obračun, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu. Sada pokojni Belada nedavno je bio meta napada. Naime, 7. septembra dok je na motoru bio sa jednom ženskom osobom, u njihovom pravcu, takođe s motora, ispaljeno je više hitaca. On je prošao bez povreda, ali je njegova saputnica tada teško povređena.

Dva dana kasnije, zbog sumnje da je pomagao napadačima, uhapšen je Budvanin Ivan Cvijović. Ipak, nije utvrđeno ko je pucao u Beladu.

Iz policije su tada saopštili da nastoje da utvrde identitet izvršilaca dela. Ne isključuje se ni mogućnost da je u Beladu i Ivanovića prekjuče pucala ista osoba koja je 7. septembra ispalila hice na motor kojim je upravljao Belada.

Istragu o ubistvu Belade i Ivanovića vodi Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je, između ostalog, naredilo da se izvrši obdukcija tela stradalih. Iz policije su se nakon ubistva oglasili zvaničnim saopštenjem.

- Na području prestonice Cetinje, u mestu Ugnji, lišeni su života A. I. i S. B., upotrebom vatrenog oružja. Njihova beživotna tela, danas, oko 15.45, zatečena su u vozilu koje je bilo parkirano na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje-Budva. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog krivičnog dela. Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije - Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije, stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbednosti "Centar". Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mesta - naveli su u tom saopštenju.

BONUS VIDEO: