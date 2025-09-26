Slušaj vest

Pripadnici škaljarskog klana Milo Belada i Andrija Ivanović pre dva dana namamljeni su i likvidirani nadomak Cetinja, a njihova porodica, prijatelji i saradnici kotorskog klana oprostili su se od njih u 48 čitulja koje su osvanule u crnogorskim novinama.

Pa da podsetimo, u sredu, 24. septembra oko 16 časova pronađena su njihova tela u automobilu na putu između Cetinja i Budve. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su "škaljarci" namamljeni na sastanak na periferiji grada nakon čega su ubijeni od stane suprostavljene kriminalne grupe, a istražitelji proveravaju i da li je možda u egzekuciji učestvovala i krtica.

Oglasili se "škaljarci"

Kako što smo već napomenuli, crnogorske novine preplavljene su čituljama za brutalno likvidirane "škaljarce" koji će danas biti ispraćeni na večni počinak. Pored roditelja, braće i sestara, kumovi i prijatelja od "škaljaraca" oprostili su se i njihovi saborci iz klana.

"Tvoje šale, tvoja dobrota i tvoja vernost ostaće deo mene dok živim. Nedostajaćeš mi u svakoj priči, u svakom druženju i u svakoj tišini. Zauvek tvoj brat i drug. Filip Roganović" - glasila je čitulja za Andriju, dok je za Mila objavio čitulju zajedno sa bratom i uputio mu poslednji pozdrav. Inače, Roganović je od ranije označen kao pripadnik kotorskog klana i nekoliko puta je hapšen, a svakako najpoznatije hapšenje bilo je u februaru 2021. kada je lišen slobode na Jahorini zbog sumnje da je sa saborcima Milanom Kršićem i Bobanom Sjekloćom pratio i planirao da ubije Tamaru Zvicer, suprugu vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera. Detaljnije o tome pročitajte OVDE.

Takođe, i Cetinjanin Milan Kršić koji je imao čak tri crvene Interpol poternice objavio je čitulje za ubijene.

Uviđaj nakon dvostrukog ubistva Foto: Printscreen Rtcg

- Poslednji pozdrav braći Andriji i Milu, od Milana Kršića - stoji u čitulji.

"Poslednji pozdrav, brate moj Andrija! Luda glavo, rekao si mi da ćemo se brzo družiti, žao mi je što me nisi čekao. Nedostajaćeš mi! Srešćemo se opet neđe, siguran sam. Počivaj u miru, dobri moj - Stefan Kovač sa porodicom" - piše u čitulji koju je potpisao pripadnik kotorskog klana koji se nalazi iza rešetaka u Austriji, jer je 2020. bio deo kriminalne organizacije koja je htela da likvidira Dragana Kašćelana u Beču. Naime, Stefan Kovač dospeo je u žižu javnosti iz zbog policijske torture nakon hapšenja, ali detaljnije o tome pročitajte u tekstu ispod. Kovač se oprostio i od ubijenog Mila Belade koji je početkom septembra bio na meti napadača na motoru, ali je tom prilikom ranjena njengova saputnica.

"Ptico moja bela"

- Mom Milu, ljubavi moja! Smislu moj, živote moj! Voli te žena beskonačno. Imao si srce kakvo se jednom rađa, ruke koje su me tešile kao nijedne druge, reč koja je sve nemire u meni smirivala. Rekao si da me nikad nećeš ostaviti i znam da nisu, tu si... Moraš biti tu, jer takvi kao ti nikad ne umiru. Hvala ti što si mi pokazao što je prava i istinska ljubav, "ptico moja bela"... Nažalost, bio si u pravu da se prave i velike ljubavi često završe ovako. Čuvam te od zaborava, živote moj. Voli te tvoja - piše u čitulji udovice Belade, koja je posvetila i jednu za ubijenog Andriju Ivanovića.

Čitulja koju je ostavila supruga Mila Belade Foto: Printscreen/Pobjeda

- Poslednji pozdrav dragom Andriji, nema reči kojima bih opsiala ovu bol koju vsi osećamo. Neka ti je laka crna zemlja. Čuvaj mi Mila.

"Poslednji pozdrav bratu i iskrenom prijatelju Andriji, obećao su mi da ćeš me čekati, da ćemo se opet družiti kao nekada i da jedva čekaš da se vidimo. A sada moram da ti kažem zbogom ovako, u tišini i bolu. Brate moj, srce mi je teško, ali verujem da ćemo se sresti na nekom lepšem mestu gde nema bola, tuge ni rastanka. Tamo gde ćemo opet biti zajedno, kao nekad, da se smejemo, pričamo do kasno i delimo sve što život nosi. Hvala ti za svaku reč, svaki osmeh i svaki trenutak koji smo proveli zajedno. Uvek ćeš biti u mom srcu. Počivaj u miru, dobri moj brate!", "Sa bolom u duši opraštamo se od dragog, čiji se put zaustavi u njegovoj mladosti. Neka mu duša počiva u miru", "Poslednje zbogom, čast je bila biti tvoj drug i prijatelj. Počivaj u miru, a mi ćemo večno pamtiti tvoj nasmejani lik" - samu se neki od mnogobrojnih čitulja koje se mogu pročitati za Andriju, takođe, kao i za Mila Beladu.