"SAD ĆE OŽILJCI DA TI SE DUPLAJU": Evo ko su škaljaraci koje su ZVICEROVI POLICAJCI MUČILI! Mrvi stavljali OGRLICU ZA PSE

Fotografija užasne torture koju su sprovodili crnogorski policajci pod komandom šefa Petra Lazovića koji je osumnjičen da je radio za kavački klan, ubrzo su otkrile ko su bile žrtve prljavih policajaca. Kako se saznaje, u pitanju su Miloš Marković, Stefan Kovač i Jovan Mrvaljević, označeni kao pripadnici škaljarskog klana.

Prema saznanjima Kurira, sva trojica "škaljaraca" osuđivani su ili osumnjičeni da su počinili neko krivično delo prema pripadnicima suprotstavljenog kavačkog klana.

- Advokati sve trojice su se oglasili i potvrdili da su na fotografijama koje je objavio crnogorski istraživački portal Libertas njihovi branjenici, ali su i ispričali koja je pozadina svih napada. Marković, Kovač i Mrvaljević su svi preživeli policijsko nasilje nakon hapšenja koje je naredio i sproveo Petar Lazović - kaže izvor Kurira.

Prema rečima advokata Damira Lekića, koji zastupa Stefana Kovača, on je sam sebe prepoznao na fotografijama koje je objavio Libertas, gde je sa zelenom kesom preko glave.

- Moj klijent je bio uhapšen na granici Bosne i Hercegovine i Srbije i privrela ga je nikšićka policija, sve je bilo u redu do dolaska dva crna BMW-a iz Podgorice, tu je počelo. Na putnom pravcu između Nikšića i Podgorice više puta je mučen, zlostavljan, ponižavan - ispričao je Kovačev advokat Damir Lekić za RTNK.

Kovač je, podsetimo, bio osuđen na tri godine zatvora kao pripadnik kriminalne organizacije koju je formirala osoba sa pseudonimom Džon Goti, a koja je imala zadatak da ubije Dejana Kašćelana u Beču 2020. godine. Apelacionu sud ukinuo je ovu presudu.

Prebili ga, pa ga vodili na oživljavanje

Jovan Mrvaljević, zvani Mrva, uhapšen u novembru 2021. godine zbog sumnje da je deo grupe koja je planirala ubistvo jednog od vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana, takođe označen kao "škaljarac", druga je žrtva podgoričke policije.

Kako je on sam ranije isprčao Vijestima, policajci su mu, takođe u BMW vozilu na zadnjem sedištu, pretili da će ga silovati, stavljali mu oko vrata ogrlicu za pse i kesu na glavu.

- Boravio sam u iznajmljenom stanu u Nikšiću 19. jula 2020. godine kada je policija došla da pretrese stan. Nisu mi rekli zbog čega to rade, ali su me nakon pretresa odvezli u stanicu, gde su poslije izvesnog vremena po mene došle četiri osobe u civilu. Pitali su me znam li ko su oni, a kada sam odgovorio da ne znam, rekli su mi: “Nisi čuo kako specijalni tim bije. Sad će ožiljci da ti se duplaju” - ispričao je Mrvaljević ranije i dodao:

- Izveli su me iz stanice, ubacili u “X5” i počeli da me maltretiraju, udaraju, psuju, prete. Vozač, mislim da se preziva Lazović (Petar), rekao je kolegama da mi uhvate ruku i ispruže je. Iz kese je, sa rukavicom na ruci, izvadio pištolj brušenih brojeva i zahtevao da ga stisnem dlanom, a onda ga vratio u istu kesu. Zatim je rekao: "Ovim pištoljem si pucao na nas, zato ćemo da te ubijemo, da znaš".

Kavčani Policajac odgovarao klanu Petar Lazović je, prema do sada pregledanim materijalima Europola u koje Libertas ima uvid, o svojim dostignućima i namerama redovno obaveštavao Radoja Zvicera, Darka Šarića, pripadnika Šarićeve kriminalne organizacije Nikolu Spasojevića i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. - O njihovoj bliskoj saradnji govori i fotografija na kojoj su Zvicer, Lazović, Belivuk, Miljković, ali i policajac Ljubo Milović koji se trenutno nalazi u bekstvu. foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Prema njegovim rečima, odred Petra Lazovića mu je 30. decembra 2020. godine pretio da će ga silovati.

- Tražili su mi da otvorim telefon, što sam odbio. Rekli su da nema osobe koja ga nije otvorila, samo što neko to uradi odmah, a neko posle batina. Stavili su mi gumenu ogrlicu za pse oko vrata i počeli da me udaraju laktom u grkljan. Govorili su mi da sam mrtav, da ne mogu na državu da idem, da smo pi*ke. Pitali su me je li me poslao Jovan Vukotić da nekog ubijem. Rekao sam da nisam išao nikog da ubijem, a pogotovo ne po naređenju Vukotića.

Tada je rekao i da je pao u nesvest od batina:

- Petar Lazović me zvao da se bijemo, a drugi mi je govorio da bežim preko livade da me jure i biju - ispričao je Mrvaljević. On je posle tih batina pao u nesvest, a onda su policajci pozvali hitnu pomoć i rekli da im treba oživljavanje.

- Tada je Lazović poslao Zviceru Mrvaljevićevu fotografija iz ambulantnog vozila uz opis "Ovaj mi umrije, pi" - podseća izvor Kurira.

Mučenjem do priznanja

Advokat Velibor Marković kazao je da se na jednog od fotografija objavljenih na portalu Libertas nalazi njegov klijent Miloš Marković iz Podgorice i naveo je da je ta fotogarfija nastala neposredno nakon torture koju je, kako tvrdi, nad njim sporovodila policija.

- Fotografija je napravljena neposredno nakon torture koju je nad njime sprovodila policija, nakon njegovog lišenja slobode i najvjerovatnije od strane nekog od autora fotografije - naveo je advokat.

Prema saznanjima Kurira, on je mučen posle hapšenja kako bi priznao ubistvo Saše Klikovca.

Ubistvo Klikovca Kožarev nalog U Višem sudu u Podgorici, u martu prošle godine, održano je ročište na kojem se raspravljalo o opravdanosti i zakonitosti podignute optužnice protiv okrivljenih za ubistvo Saše Klikovca u Zeti. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv pet osoba zbog likvidacije Klikovca, 18. jula 2020. godine u Podgorici, a optuženi su Miloš Marković (32), Marko Šuković (29), Ivan Milačić (28) i Predrag Vukadinović (23) koji se terete i za stvaranje kriminalne organizacije odgovorne za ubistvo tog Podgoričanina. Marković je optužen da je ubio Klikovca po nalogu Alana Kožara.

