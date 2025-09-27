Slušaj vest

Ubili su mi sina jedinca! Svirepo su ga ubili bez ijednog jedinog povoda, dečka kog nisu ni poznavali... Sotone i klošari...

Ovim rečima za Kurir započinje ispovest Ana Jović, majka studenta Vukašina Stankovića (23) koji je brutalno ubijen u noći između 30. i 31. avgusta, dva sata iza ponoći u Kursulinoj ulici na Vračaru u Beogradu. Četvorica napadača naneli su mu jezive i brojne povrede nožem, a njegovog prijatelja M. R. (23) su tom prilikom teško povredili.

Imala sam samo njega

- Život mi se pretvorio u pakao! Neko je bez ikakvog razloga odlučio da nam naruši mir, od harmoničnog i normalnog života sada živim život pod jakim terapijama. Ja sam imala samo njega, oduzeli su mi sina jedinca - priča neutešna majka Ana i priseća se kobne večeri kada je ostala bez Vukašina.

Mnogobrojne čitulje osvanule u novinama nakon ubistva Foto: Printscreen

- Tog kobnog dana Vukašin je sa drugom odlučio da proslavi svoj uspešno odrađeni ispitni rok. Inače, te nedelje je dao tri ispita na Fakultetu za bezbednost i odlučili su da odu na piće u kraju. Čuli smo se telefonom i rekao mi je da će malo izaći, a od ponedeljka, kako mi je rekao: "Idemo u nove radne pobede". Završili smo tada razgovor, ali smo se opet čuli negde oko 1.20 časova iza ponoći.

Sa knedlom u grlu, Vukašinova majka dostojanstveno se borila sa tugom i bolom koju oseća skoro mesec dana, da nastavio razgovor.

- Čuli smo se i pitala sam ga gde mi je ostavio daljinski, jer je bio u mojoj sobi. Tada sam ga pitala kada će doći kući, rekao je da uskoro dolazi - kaže nam Ana i nastavlja:

- Probudila sam se oko 7.20 časova i videla da mi nema deteta. Ustala sam i besomučno ga zvala na telefon. Na njegov telefon mi se javila neka devojka koja mi je rekla da mogu da dođem do kladionice kako bih preuzela telefon. Bila sam začuđena i uplašila sam se šta se dogodilo, zašto mu je telefon tamo. Pošto je ta kladionica na nekih 300 metara od naše kući, usput sam ušla na vesti i videla da su dva mladića od 23 godine izbodena nožem na Vračaru.

Nije izdržao...

Otišla je, kako kaže, u kladionicu i raspitivala se šta se dogodilo, tada su joj radnici rekli da su dva mladića izbodena, ali da ne znaju detalje.

- Zvala sam odmah Hitnu pomoć da se raspitam gde su prevezena ta dva momka koja su napadnuta. Dobila sam odgovor da se nalaze u Urgentnom centru. Krenula sam ka bolnici, a onda sam opet pogledala vesti i videla da je jedan mladić i pored reanimacije preminuo - govori Vukašinova majka i objašnjava da su joj tada lekari rekli da su pokušali da ga oživeu sat i po vremena, ali da nisu uspeli da ga spasu, jer su povrede koje je zadobio bile teške.

- Njegov prijatelj je operisan, zadobio je teške povrede. On se i dalje nalazi u bolnici, dok moj Vukašin nije izdržao, preminuo je. Tada se moj život promenio, oduzeli su jedan mlad život, budućnost, kako njemu, tako i meni - priča naša sagovornica.

Naša sagovornica navodi da informacije koje je dobila iz dosadašnje istrage, ukazuju da se brutalno ubistvo dogodilo iz čista mira.

- Bila sam u policijskoj stanici, gde mi je rečeno da je ovo ubistvo bez pozadine! Nije bilo nikakve svađe ni sukoba. Vukašin nije ni poznavao te momke koji su ih napali. U pitanju su, inače, četiri napadača od kojih su dvojica maloletnici od po 17 godina, dok su druga dvojica stara oko 19 godina. Trojica su lišena slobode, tačnije jedan se predao u pratnji advokata, dok su druga dvojica uhapšena. Što se tiče četvrtog, osumnjičenog J. Đ. (19), on je da kažemo, direktni izvršilac zločina i za njim se traga - navodi Ana Jović:

- Ono što sam saznala da se dogodilo kobne večeri jeste da su moj sin i njegov prijatelj sedeli prvo u nekom kafiću i da su tu bili do ponoći, ali su hteli još malo da se druže, pa su otišli u kladionicu, jer u to vreme u kraju ništa ne radi. Sedeli su unutra, a za to vreme u lokalu su bila i dvojica od četvorice napadača. Oni su, navodno, izgrali rulet i dobacivali "kako će oni sad da drže Vračar". Moj sin i njegov drug su se nasmejali na to, i na tome se završilo.

Namamljeni

Međutim, kako nam dalje objašnjava Ana, napadači su se za pola sata vratili u kladionicu.

- Ušli su u lokal i rekli Vukašinu i njegovom prijatelju: "Izađite napolje da popričamo!". Oni su tada izašli. Namamljeni su. Ispred su ih čekala još dvojica napadača i tada su ih izboli. Dogodilo se svirepo ubistvo - kaže nam Vukašinova majka i dodaje:

- Ubili su mi sina jedinca. Nikad ranije nije video te momke, nije ni znao da posotoje, nikad nisu pričali, a svirepo su ga ubili. Ubica je i dalje u bekstvu, među nama je!

Ubijeni ispred kladionice Foto: Kurir.rs

Smogla je snage naša sagovornica i da kaže nekoliko reči o svom jedincu, Vukašinu na koga je veoma ponosna.

- Vukašin je bio jedan skroman i normalan dečko koji nikada nije upao u neki problem. Bio je dete za primer, sećam se uvek su naši prijatelji svoju decu kinjili i upoređivali ih sa Vukašinom, rečima: "Ugledaj se na Vukašina, vidi kako on to može". Nije što je moj, ali je bio divan mladić. Da samo znate koliko je bila velika sahrana na Novom groblju. Toliko prijatelja i poznanika je došlo da se oprosti od njega... - kaže potresnim glasom Ana Jović i dodaje da se nada da će osumnjičene ubice biti adekvatno kažnjene za zločin koji su počinili.

Vukašin Stanković ubijen ispred kladionice na Vračaru Foto: Kurir.rs