Pao u Mis Irbijevoj ulici
SRPSKA POLICIJA UHAPSILA LICE S INTERPOLOVE POTERNICE (34)! Uhvaćen na Zvezdari, tereti se za ubistvo
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapsili su u Beogradu državljanina Bosne i Hercegovine A. K. (1991) za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu poternicu zbog krivičnog dela ubistvo.
Policija je uhapsila A. K. u Mis Irbijevoj ulici na Zvezdari.
On će biti priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu radi daljeg preduzimanja mera i procesuiranja po međunarodnoj poternici.
