Na prvoj strani poternice za "Zemunskim klanom", 12. marta 2003. godine bilo je i ime Ninoslava Konstantinovića, zvanog Nino, koji je važio za šefa ogranka za Karaburmu. Konstantinovič je takođe osuđen za učešće u ubistvu premijera Đinđića, a nestao je 2003. tokom akcije "Sablja".

Rođen 1978, bio je ključna figura "zemunskog klana" i glavni čovek na Karaburmi. Vodio je mrežu dilera heroina, a pod njegovom kontrolom delovala je tzv. "pajser brigada".

Optuživan je za niz surovih ubistava - među njima Slobodana Radosavljevića "Bulketa", Gorana Trajkovića i Aleksandra Ristića 2002. godine. Posebno se ističe mučenje Radosavljevića koje je trajalo 23 dana.

Svedoci i optužnice ga povezuju sa atentatom na premijera Zorana Đinđića - navodno je birao lokaciju i tog dana bio u kancelariji iz koje je pucano. U odsustvu je osuđen na 35 godina zatvora. Od velike policijske akcije "Sablja" 2003., Konstatinoviću se gubi svaki trag.

Glavni egzekutor "zemunskog klana", Sretko Kalinić posvedočio je da su Nina još 2003. ubili i zakopali pored auto-puta Miloš Simović i pokojni Milan Jurišić Jure. Međutim, pre tri godine je Čaba Der, "ubica nasmejanog lica" , tvrdio da je on živ i da je pokušao da ga likvidira u Budimpešti:

- U Budimpešti, u iznajmljenom stanu sam zahvaljujući sreći ostao živ. Napad sam prijavio mađarskoj policiji. Ali u prijavi sam prećutao da sam prepoznao direktnog izvršioca. Egzekutor koji je upao u moj stan na sebi je imao kačket i naočare, po donjem delu lica tačno sam prepoznao da je to bio Ninoslav Konstantinović Nine - naveo je Čaba u pismu. On tvrdi da je Konstantinović, koji je u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva premijera i na poternici je od 2003, ispod duksa izvadio pištolj i ciljao u njega, međutim da nije uspeo da ga ubije jer je pištolj "zakočio".

- Zgrabio sam ga za ruku i u toj borbi pištolj je opalio, ali me metak nije pogodio, završio je u zidu u predsoblju. Nakon pucnja, pištolj je zakazao i samo zahvaljujući tome sam ostao živ - zaklkjučio je Čaba Der.

Zemunski klan je početkom 2000-ih predstavljao najmoćniju i najbrutalniju kriminalnu organizaciju u regionu, sa mrežom ubistava, otmica i trgovine drogom, a Konstantinović ostaje jedna od najmisterioznijih figura čija sudbina i dalje nije razjašnjena.

