Meštani sela Bogave kod Despotovca, gde se juče dogodilo dvostruko ubistvo bračnog para Momčila (79) i Živadinke (76) Radosavljević, i dalje su u šoku i sada strepe i za svoju bezbednost.

Branka Đorđević iz sela Bogave za Kurir je otkrila nove detalje o bračnom paru koji je ubijen.

“Čula sam stravičnu vest od supruga kad je išao u prodavnicu rekao mu je komšija. Katastrofa, jedeš i piješ sa njim i ne znaš šta ti misli. Krajnje vreme je došlo i u ovo naše selo”.

Kako kaže meštanka ovog sela, ubijeni bračni par je bio poznat po srdačnosti i lepom odnosu sa komšijama. Bavili su se stočarstvom i poljoprivrednom i niko nije ni slutio da će se ovako nešto dogoditi, objašnjava Branka.

“Unuk je uzeo ovce od svog dete, prodao ih je ali nije mu dao novac. Ipak, do juče su bili u dobrim odnosima i često je kamionom posećivao roditelje svoje majke, koje je prethodne noći ubio. Kažu mi da je u poslednje vreme bio čudan, a neki sumnjaju i da je počeo da koristi drogu, pa moguće i da je zločin izvršio zbog dejstva iste”, kaže ona.

Kamion kojim je osumnjičeni došao i dalje stoji parkiran ispred dvorišta žrtava. A meštani sela Bogave, šokirani su zbog tragedije koja se dogodila tokom prethodne noći.

“Iskreno strahujem za sopstvenu bezbednost, naše malo selo zauvek je zavijeno u crno”, zaključuje Branka Đorđević.

“Moja žena je svakog dana bila kod komšinice koja je ubijena. Inače komšinica je bila šnajderka, pa je neretko vršila šnajderske usluge svima nama u selu. Dve kuće od mene žive i da se tako nešto desi. Šokiran sam”, sa suzama u očima za Kurir govori komšija ubijenog bračnog para.

Prema njegovim rečima, ubica je u poslednje vreme često dolazio kod žrtava, jer se selo Duboka u kome je boravio nalazi nedaleko od mesta ubistva.

Podsetimo, dvostruko ubistvo dogodilo se juče u porodičnoj kući Radosavljevića, gde su sami živeli u selu Bogava kod Despotovca. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, bračni par je izboden nasmrt, a njihov osumnjičeni unuk M. M. (39) i dalje se nalazi u bekstu i policija ga intezivno traži.

- Jedna od dve ćerke bračnog para, pokušala je da dobije roditelje na telefon, ali u tome nije uspela. Zvala je jadna i na mobilni i na fiksni, ali odgovora nije bilo. Tada je zamolila supruga da ih obuđe, s obzirom da oni žive u susednom selu i da vidi šta se dešava. Kada je došao ispred kuće nije mogao da uđe, pa je pozvao policiju. I on se onda zabrinuo, šta se dešava, video je da im nema kola i da je u dvorištu parkiran samo kamion od M. M. a njega nije video na imanju - pričaju komšije za Kurir i dodaju:

- Policija je sa zetom ušla u kući i zatekli su stravičan prizor! Kuća je bila cela krvava. Bukvalno im se slošilo... Dozivao ih je zet, a onda su videli njihova tela u lokvi krvi. Videlo se da su mrtvi, da im nema spasa.

Zaklao babu i dedu

Prema njihovim rečima, zet je izašao napolje nije mogao da gleda prizor koji je zatekao.

- Kažu da se čovek zaledio! Zamislite, odete da vidite šta vam rade tast i tašta i zateknete ih krvave, zaklane. Komšija koji je bio tamo na uviđaju, ispričao je da je unuk izbo nožem, a onda ih zaklao. Jezivo - priča nam meštanin Bogava koji ima samo lepe reče za ubijeni bračni par Momčila i Živadinku.