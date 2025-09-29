Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu protiv navedena tri punoletna lica je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i oni će biti sprovedeni u tužilaštvo radi saslušanja.

Takođe, tužilaštvo je podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku koji je lišen slobode, a prema kojem je predloženo da se odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na saučesnike kao i zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a posledica krivičnog dela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.